Pensja Rodzicielska zastąpi 800 plus? Minister finansów zabrał głos
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Pensja Rodzicielska zastąpi 800 plus? Minister finansów zabrał głos

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Andrzej Domański
Andrzej Domański Źródło: X
Stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje zastąpienie 800 plus tzw. Pensję Rodzicielską. Do pomysłu odniósł się dziś minister finansów Andrzej Domański.

Powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus zaprezentowało propozycje dotyczące poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Wśród najważniejszych pomysłów znalazło się wprowadzenie tzw. Pensji Rodzicielskiej. Miałaby ona przysługiwać jednemu z rodziców dziecka w wieku od 0 do 3 lat i wynosić tyle, ile obowiązująca płaca minimalna (obecnie jest to 4806 zł brutto). Pieniądze miałyby być traktowane jak wynagrodzenie za pracę – objęte podatkami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W ten sposób okres opieki nad dzieckiem miałby przekładać się na wyższą przyszłą emeryturę.

Ma to polegać na tym, że rodzic dziecka, często kobieta, ale jak w przypadku 800 plus będzie to decyzja rodziców, dostaje od państwa pensję minimalną – oskładkowaną, ozusowaną, opodatkowaną i to niesie ze sobą kilka efektów. Po pierwsze dziecko staje się elementem życiowej stabilizacji – tłumaczył w programie „Tłit" Wirtualnej Polski Marcin Horała, jeden z liderów stowarzyszenia.

Środki na Pensję Rodzicielską miałyby pochodzić z likwidacji części dotychczasowych programów. Chodzi o „kosiniakowe", „Babciowe", a także 800 plus, ale tylko w przypadku dzieci do 3. roku życia.

Domański o Pensji Rodzicielskiej. „Babciowe” wystarczy?

Do koncepcji wprowadzenia Pensji Rodzicielskiej odniósł się dziś w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Premier Morawiecki miał 8 lat na realizowanie swoich pomysłów i sytuacji demograficznej one nie odwróciły. Realizujemy naszą politykę prodemograficzną – powiedział w „Porannej rozmowie RMF FM” szef resortu finansów i gospodarki.

Domański wymienił w tym kontekście funkcjonujący od października 2024 roku program “Aktywny Rodzic”, znany również pod nazwą „Babciowe”. – Środki w całej Polsce trafiają do rodzin, ale co bardzo istotne pomagają w rozwoju sieci żłobków. Wprowadziliśmy ten program właśnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że powrót mam na rynek pracy jest trudny. Środki te mają pomóc w powrocie na rynek pracy, a co za tym idzie również w naliczaniu składek – tłumaczył gość RMF FM.

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Źródło: RMF FM