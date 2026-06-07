Polacy szukają pracy na wakacje. Tyle w tym roku można zarobić

Długi weekend powoli dobiega końca, ale już za trzy tygodnie rozpoczną się wakacje. Wielu z nas będzie chciało wykorzystać ten czas na podjęcie pracy sezonowej. Niestety znalezienie jej w tym roku może okazać się trudniejsze niż w poprzednich latach.

Praca sezonowa 2026. Więcej kandydatów niż ofert

Jak pokazują dane OLX Praca, rośnie liczba zainteresowanych podjęciem pracy wakacyjnej, a równocześnie ubywa tego typu ofert. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest ich o 15 proc. mniej. Szacuje się, że w relacji do 2025 roku liczba aplikacji przesyłanych na jedną ofertę pracy sezonowej wzrosła średnio o 12 proc.

Najwięcej propozycji skierowanych do pracowników sezonowych pojawia się w gastronomii, która stanowi niemal jedną trzecią wszystkich ofert (31,7 proc.). Kolejne miejsca, ale z wyraźnie niższym odsetkiem zajmują rolnictwo i ogrodnictwo (9,3 proc.), budowa i remonty (5,2 proc.), handel i oferty dla pracowników sklepów (5,1 proc.), a także sprzątanie (4,5 proc.).

OLX zwraca uwagę, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się właśnie oferty, w których pracodawcy jasno określili, że chodzi o pracę sezonową. Umieszczenie tego komunikatu znacząco podnosi atrakcyjność ogłoszenia, o czym świadczy liczba wysłanych aplikacji. W gastronomii przyciągają one średnio o jedną czwartą więcej chętnych niż propozycje stałego etatu, a w logistyce przewaga ta sięga niemal 30 proc.

Znalezienia pracy sezonowej będzie wyzwaniem nie tylko ze względu na mniejszą liczbę ofert, ale też konkurencję, którą zwiększy rekordowa, bo o prawie 16 proc. większa w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych. Część z nich po zakończeniu edukacji z pewnością będzie poszukiwała stałego zajęcia. Z badania OLX praca wynika, że aż 84 proc. tegorocznych maturzystów chce łączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, a praca wakacyjna może być dla nich pierwszym krokiem na tej drodze.

Jakie zarobki? Kierowcy mogą liczyć na dużo więcej

Na jakie zarobki mogą liczyć osoby, którym uda się podjąć pracę? Oferowane stawki w najpopularniejszych sektorach wynoszą zazwyczaj od 5265 zł brutto w gastronomii (wzrost o 1,25 proc. rok do roku) do 7500 zł brutto miesięcznie w przypadku kierowców (wzrost aż o 15,4 proc. w relacji do 2025 roku). Ogólna mediana dla całego rynku pracy sezonowej w Polsce ukształtowała się na poziomie 5500 zł brutto. To wzrost o 1,1 proc. rok do roku.

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