Pilny komunikat rządu ws. 800 plus. Rodzice mają coraz mniej czasu

Wraz z początkiem tego miesiąca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o dodatek. Taka możliwość istnieje od początku lutego.

Z najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory złożono ponad 4 mln wniosków o 800 plus na blisko 6 mln dzieci.

800 plus. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Resort przypomina, że złożenie wniosku do końca czerwca zagwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br. Przesłanie dokumentów do końca kwietnia gwarantowało ciągłość w wypłatach 800 plus. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś złożył wniosek w maju, to pieniądze wpłyną w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec. Środki za dany miesiąc przepadają, jeśli rodzice złożą wniosek po 30 czerwca. 800 plus będzie przysługiwało wówczas dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że większość rodziców i opiekunów złożyło już wniosek o 800 plus.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Jest duża szansa na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic albo opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

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