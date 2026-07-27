Balkony w blokach na nowych zasadach. Za część remontów zapłaci wspólnota

Resort rozwoju i technologii finalizuje prace nad projektem nowej ustawy o własności lokali. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy balkonów, loggii i tarasów, których elementy konstrukcyjne mają zostać uznane za część wspólną nieruchomości.

Nowe przepisy mają rozwiązać wieloletni problem odpowiedzialności za remonty. Obecnie regulacje nie wskazują jednoznacznie, kto powinien zapłacić za naprawę przeciekającej płyty balkonowej, zniszczonej izolacji czy uszkodzonej balustrady. Spory pomiędzy właścicielami lokali a wspólnotami często trafiają z tego powodu do sądów.

Wspólnota odpowie za konstrukcję balkonu

Zgodnie z projektem do nieruchomości wspólnej mają należeć dźwigary, płyta balkonowa wraz z izolacją, balustrada oraz pozostałe elementy będące fragmentem elewacji budynku. Za ich utrzymanie i remont będzie odpowiadała wspólnota mieszkaniowa.

Właściciel mieszkania nadal będzie natomiast odpowiadał za wewnętrzną przestrzeń balkonu oraz jego elementy wykończeniowe. Projekt ma zatem wyraźnie rozdzielić obowiązki właściciela lokalu i wspólnoty.

Remonty zostaną pokryte z funduszu remontowego

W praktyce oznacza to, że naprawa przeciekającej płyty, odpadającej balustrady lub zniszczonej izolacji zostanie sfinansowana z funduszu remontowego. Konieczność przeprowadzenia większej liczby napraw może jednak doprowadzić do podwyższenia wpłat mieszkańców.

Przepisy nie określają jednej, obowiązkowej wysokości składki. Wspólnoty obejmujące więcej niż trzy lokale muszą tworzyć fundusz remontowy, ale o wysokości zaliczki decydują właściciele w drodze uchwały.

Ile wynoszą składki na remonty?

W budynkach, które nie wymagają pilnych prac, stawki wynoszą zazwyczaj od 1 do 2 zł za metr kwadratowy mieszkania. W blokach o średnim obciążeniu remontami jest to od 2 do 3 zł, a w nieruchomościach wymagających dużych i pilnych napraw nawet od 4 do 5 zł za metr kwadratowy.

Dla mieszkania o powierzchni od 50 do 60 mkw. miesięczna zaliczka na fundusz remontowy zwykle nie przekracza 200 zł. Nowe obowiązki związane z balkonami mogą jednak wpłynąć na decyzje wspólnot dotyczące wysokości tych wpłat.

Nie będzie zakazu palenia ani suszenia prania

Objęcie konstrukcji balkonu statusem części wspólnej nie oznacza, że wspólnoty otrzymają nowe uprawnienia do decydowania o sposobie korzystania z tej przestrzeni. Projekt nie wprowadza zakazu palenia papierosów ani rozwieszania prania.

Właściciel nadal będzie mógł korzystać z balkonu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nowelizacja ma wyłącznie rozstrzygnąć, kto odpowiada za jego utrzymanie i poszczególne elementy.

Za niebezpieczne przedmioty grozi kara

Niezależnie od planowanych zmian mieszkańcy muszą przestrzegać obecnych zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe ustawienie ciężkich przedmiotów, takich jak donice, może zakończyć się grzywną do 500 zł lub naganą.

Rośliny powinny być umieszczane po wewnętrznej stronie balustrady. Problemem może być również podlewanie prowadzące do zalania elewacji lub lokalu sąsiada. Interwencję straży miejskiej albo policji może spowodować także zakłócanie spokoju i niewłaściwe korzystanie z balkonu

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