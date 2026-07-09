Masz balkon? Za ten błąd grozi nawet 500 zł mandatu

Balkon jest częścią mieszkania, ale korzystanie z niego nie oznacza pełnej dowolności. Oprócz przepisów prawa znaczenie mają również regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W niektórych przypadkach niewłaściwe zachowanie może skończyć się mandatem, odpowiedzialnością za szkody lub interwencją służb.

Niektóre ograniczenia wynikają przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przechodzących pod budynkiem. Inne mają zapobiegać uciążliwościom dla sąsiadów.

Donice i podlewanie mogą być problemem

Jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń jest umieszczanie ciężkich donic po zewnętrznej stronie balustrady. Jeśli taki element spadnie i stworzy zagrożenie dla przechodniów lub uszkodzi mienie, właściciel mieszkania może otrzymać mandat do 500 zł oraz ponieść odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody.

Podobne konsekwencje mogą pojawić się w przypadku nadmiernego podlewania roślin. Woda spływająca na balkony sąsiadów lub elewację budynku może stać się podstawą do interwencji administracji i dochodzenia odszkodowania.

Czego jeszcze nie wolno robić na balkonie?

Przepisy i regulaminy wielu wspólnot zabraniają wykorzystywania balkonów w sposób, który stwarza zagrożenie lub pogarsza warunki sanitarne. Dotyczy to między innymi:

składowania materiałów łatwopalnych,

gromadzenia odpadów,

pozostawiania zwierząt bez nadzoru,

dokarmiania ptaków, jeśli zakazuje tego regulamin budynku.

Takie działania mogą prowadzić do konfliktów z sąsiadami oraz interwencji zarządcy nieruchomości.

Grillowanie i dym mogą skończyć się interwencją

Najwięcej kontrowersji budzi korzystanie z grilla na balkonie. Choć przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu, służby mogą reagować, jeśli grillowanie stwarza zagrożenie pożarowe. Dodatkowo sąsiedzi są chronieni przed nadmiernym dymem, intensywnymi zapachami czy hałasem, co wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

W praktyce oznacza to, że grillowanie na balkonie może zakończyć się interwencją odpowiednich służb i nałożeniem grzywny.

Hałas i nieobyczajne zachowanie również mogą mieć konsekwencje

Problemy mogą pojawić się także wtedy, gdy mieszkańcy trzepią dywany i obrusy nad balkonami sąsiadów, wyrzucają niedopałki papierosów lub zakłócają spokój głośną muzyką.

Ryzykowne może być również opalanie się nago na balkonie widocznym dla osób postronnych. W określonych sytuacjach takie zachowanie może zostać uznane za wybryk nieobyczajny lub zakłócanie porządku publicznego, co może zakończyć się wezwaniem policji i karą finansową.

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