Balkon się sypie? Nowe przepisy wskażą, kto zapłaci za naprawę

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o własności lokali, który ma jednoznacznie określić odpowiedzialność za remonty balkonów w budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z proponowanymi przepisami wspólnoty mieszkaniowe będą odpowiadały za elementy konstrukcyjne balkonów, natomiast właściciele mieszkań za ich wykończenie i bieżące utrzymanie.

Projekt ma zakończyć wieloletnie spory interpretacyjne, które często trafiały do sądów i prowadziły do rozbieżnych orzeczeń.

Remont balkonu w bloku. Za co zapłaci wspólnota?

Projekt zakłada, że do nieruchomości wspólnej będą zaliczane nie tylko grunt oraz części budynku służące wszystkim mieszkańcom, ale również elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów.

Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa będzie finansować naprawy płyty balkonowej, izolacji, dźwigarów, balustrad oraz innych elementów nośnych. To na niej spocznie obowiązek usuwania uszkodzeń, takich jak odpadający beton, korozja zbrojenia czy zniszczona izolacja.

Za co odpowie właściciel mieszkania?

Po wejściu nowych przepisów właściciel lokalu nadal będzie odpowiadał za utrzymanie balkonu w należytym stanie oraz jego wykończenie. Do jego obowiązków należeć będzie m.in. wymiana płytek, malowanie, a także wyposażenie balkonu w meble czy donice.

Podział obowiązków ma wyeliminować wątpliwości, które od lat powodowały konflikty pomiędzy mieszkańcami a wspólnotami mieszkaniowymi.

Projekt ma poprawić bezpieczeństwo

Obecnie przepisy nie wskazują jednoznacznie, które części balkonu stanowią element nieruchomości wspólnej, a które należą do właściciela mieszkania. W efekcie podobne sprawy często kończą się w sądach, a orzecznictwo nie jest jednolite.

Jak wskazują autorzy projektu, brak jasnych zasad utrudnia podejmowanie decyzji o koniecznych remontach. Przypominają również o tragicznym wypadku z 2023 roku w Sosnowcu, gdzie zawalenie się płyty balkonowej doprowadziło do śmierci kobiety i ciężkiego zranienia jej męża.

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali (UD312) znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z propozycją nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Czytaj też:

Balkon jak piekarnik? Te rośliny dopiero wtedy pokazują pełnię możliwości Czytaj też:

Polacy ruszyli po meble na balkony i tarasy. Popularna sieć kusi dużą promocją