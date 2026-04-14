Właściciele domów mogą zyskać tysiące złotych. Trzeba się pospieszyć

30 marca 2026 r. ruszył nabór wniosków w nowym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie między innymi do wiaty samochodowej. Nie chodzi jednak o zwykłe zadaszenie. Warunkiem jest to, by konstrukcja zawierała ogniwa fotowoltaiczne, bo program skierowano do osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje PV oraz magazyny energii elektrycznej. Z wnioskiem nie warto zwlekać, bo nabór trwa tylko do wyczerpania budżetu, maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.

Program ma charakter jednorazowego rozwiązania przejściowego finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jak wyjaśnia NFOŚiGW, ma on wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a nowym wsparciem dla magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego. Zgodnie z warunkami programu, za instalację fotowoltaiczną może zostać uznana także wiata, wiata garażowa typu carport lub podobna konstrukcja zawierająca ogniwa PV.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej. Kto może dostać pieniądze

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, mają mikroinstalację podłączoną do sieci i są stroną umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży energii. Warunkiem jest również rozliczanie energii w systemie net-billing. Mikroinstalacja musi mieć moc od 2 kW do 20 kW i służyć potrzebom istniejących budynków mieszkalnych.

Co ważne, samo zgłoszenie wiaty z fotowoltaiką nie wystarczy. Zgodnie z zasadami programu, przy zgłoszeniu mikroinstalacji PV trzeba jednocześnie zgłosić magazyn energii albo magazyn ciepła. W praktyce oznacza to, że wiata samochodowa, aby mogła zostać objęta dofinansowaniem, musi być wyposażona nie tylko w ogniwa fotowoltaiczne, ale również w magazyn energii elektrycznej albo magazyn ciepła.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej. Tyle można dostać

Program przewiduje wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji. Na instalację fotowoltaiczną można otrzymać 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 tys. zł. Na magazyn energii przewidziano do 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 16 tys. zł. Z kolei magazyn ciepła może otrzymać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł.

To oznacza, że w przypadku wiaty samochodowej wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii można dostać maksymalnie 23 tys. zł. Cały budżet programu wynosi do 335 mln zł ze środków KPO.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej. Najważniejsze warunki i terminy

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie inwestycje już zrealizowane. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Na dzień złożenia wniosku urządzenia muszą być w pełni opłacone, zamontowane, a mikroinstalacja PV musi być przyłączona przez operatora sieci dystrybucyjnej. Urządzenia mają być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Nabór prowadzony jest wyłącznie elektronicznie, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. albo do chwili wyczerpania budżetu. NFOŚiGW zastrzega, że po wyczerpaniu środków może zawiesić przyjmowanie kolejnych wniosków. Program ma zwiększać autokonsumpcję energii, poprawiać lokalne bilansowanie energii, wzmacniać odporność sieci i ograniczać emisję CO2.

