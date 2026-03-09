Te osoby mogą ubiegać się o 500 plus na psa lub kota. Zasady są jasne

Od blisko dekady 500 plus funkcjonuje w świadomości społecznej, jako świadczenie przyznawane na dzieci. Nie wszyscy mają świadomość, że możemy mówić o swoistym 500 plus również na psa lub kota.

Chodzi o program organizowany przez część polskich samorządów. Choć jego szczegóły różnią się w zależności od regionu, to główną zasadą jest dofinansowanie wsparcia niektórych zabiegów weterynaryjnych. Celem programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt.

Aby dowiedzieć się, czy dany samorząd oferuje wsparcie należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy (najczęściej informacjami na ten temat dysponują wydziały ochrony środowiska). Aby skorzystać z dofinansowania, zwierzęta muszą spełniać dwa podstawowe kryteria: mieć co najmniej 6 miesięcy i być zdolne do poddania się znieczuleniu ogólnemu. Jeśli chodzi o kryteria, jakie musi spełnić właściciel, to zazwyczaj wymagane jest potwierdzenie zamieszkania na terenie danej gminy (często wystarczy przestawić dowód zamieszkania, czyli np. umowę najmu, legitymację studencką czy zaświadczenie o odprowadzaniu podatków).

500 plus na psa i kota. Gdzie funkcjonuje?

O jakim dofinansowaniu mowa? Wszystko zależy od kosztów zabiegu weterynaryjnego, a także cennika gabinetu. Kastracja kocurów kosztuje zwykle od 100 do 180 zł, a psów od 100 do 200 zł. Droższe są zabiegi sterylizacji samic. W przypadku kotek ceny sięgają 300 zł, natomiast sterylizacja suczki może kosztować nawet 450–500 zł. Dodatkowo wiele samorządów finansuje także czipowanie, którego koszt wynosi od 50 do 200 zł.

W praktyce łączna wartość dofinansowania na jednego psa lub kota może wynieść ok. 500 zł, więc mówienie o 500 plus na psa bądź kota nie jest na wyrost. Należy jednak podkreślić, że wsparcie nie jest wypłacane właścicielowi w gotówce. Samorząd opłaca zabieg bezpośrednio w gabinecie weterynaryjnym, który ma podpisaną umowę z urzędem. Co istotne, z dofinansowania można skorzystać więcej niż jeden raz, o ile pozwalają na to lokalne regulacje.

Przed złożeniem wniosku warto każdorazowo sprawdzić, czy program nadal jest realizowany i czy samorząd dysponuje jeszcze środkami na dany rok. Terminy na składanie wniosków są ustalane indywidualnie przez dane gminy.

Program funkcjonuje m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Lublinie.

