Oszustwo na KSeF. Plaga fałszywych wiadomości

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wszedł w życie 1 lutego 2026 r. Zaledwie kilka dni później przestępcy podjęli próby phishingu, wysyłając e-maile i to nie tylko przedsiębiorcom, lecz również osobom prywatnym. Warto zatem przyjrzeć się zarówno nadawcy, który wysłał mail, a także samej treści ogłoszenia.

Przestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową czy Urząd Skarbowy. Do wiadomości dołączony jest załącznik, który po otworzeniu może spowodować kradzież danych i dostępów np. do kont bankowych.

Jak ustrzec się przed phisingiem?

Obecnie phishing jest najczęściej stosowanym rodzajem ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Polega na podszywaniu się pod zaufane osoby, firmy lub instytucje, najczęściej poprzez wiadomość e-mail. Zwykle zawiera niebezpieczny załącznik, który po uruchomieniu pozbawia nas kontroli nad naszym telefonem czy komputerem.

Jak rozpoznać fałszywy e-mail

Należy szczególną uwagę zwrócić na 3 rzeczy:

Nadawca. Dokładnie trzeba sprawdzić adres mailowy nadawcy. Niestety zdarza się, że adres jest bardzo podobny do oryginału i na pierwszy rzut oka trudno doszukać się nieścisłości. Pisownia. Wiele maili tłumaczonych jest z języka anielskiego. Podejrzenie powinny wzbudzić literówki czy zapis słów bez polskich znaków. Nie wolno klikać na podlinkowane słowa w treści maila.

Załączniki. Jeśli nie mamy pewności co do nadawcy, najlepiej nie otwierać takiego maila lub załącznika wcale. Czujność powinien wzbudzić niestandardowy format dodanego załącznika.

Kogo obowiązuje KSeF

KSeF to rozwiązanie Ministerstwa Finansów, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą wystawiać, odbierać i przechowywać faktury ustrukturyzowane. Wystawianie faktur w KSeF jest obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT w zależności od obrotu.

od 1 lutego 2026 r. obowiązuje dla dużych przedsiębiorstw – czyli takich, które w 2024 roku miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT);

od 1 kwietnia 2026 r. (z pewnymi wyjątkami) dla pozostałych przedsiębiorców.

Maile o KSeF od Allegro, urzędu miasta i innych firm

Sytuacje pogarsza również fakt, że wiele firm również wysyła informacje o uruchomionym systemie KSeF dla swoich klientów. Maile z informacją o KSeF wysłane zostały 18 lutego 2026 r. do użytkowników Allegro. Niestety maile trafiły do użytkowników prywatnych, którzy z KSeF nie będą korzystać, więc taki e-mailing wydaje się zbędny.

W styczniu 2026 r. warszawskie urzędy skarbowe również rozesłały maile z podstawowymi informacjami o systemie KSeF.

Warto zatem być szczególnie uważnym przy odbieraniu i czytaniu takich informacji, zwłaszcza jeśli nie prowadzimy żadnej firmy i KSeF nas nie obowiązuje.

