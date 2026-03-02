Miliony Polaków dostaną więcej. ZUS podnosi świadczenia od marca

Marcowa waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nabiera realnego wymiaru finansowego.

„O 5,3 proc. wzrosną w marcu wszystkie świadczenia długoterminowe w ZUS” – przypomina instytucja w poście na platformie X.

Tegoroczna waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy, co oznacza, że każda wypłata zostanie przemnożona przez wskaźnik 5,3 proc., bez zastosowania mechanizmu kwotowego minimum.

Które świadczenia wzrosną?

Zakres podwyżki jest szeroki i obejmuje zarówno podstawowe świadczenia emerytalno-rentowe, jak i dodatki. Zgodnie z zapowiedzią ZUS wyższe będą:

emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

renty rodzinne i socjalne,

świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne,

dodatki do świadczeń, w tym pielęgnacyjne i kombatanckie.

Nowe kwoty trafią do uprawnionych wraz z marcową wypłatą. Każdy świadczeniobiorca otrzyma również decyzję administracyjną zawierającą szczegółowe wyliczenie podwyżki.

Nowe stawki od 1 marca 2026 r.

Waloryzacja przekłada się na konkretne wartości minimalnych świadczeń obowiązujących od 1 marca 2026 r.

Najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniosą 1 978,49 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1 483,87 zł. W przypadku rent wypadkowych będzie to odpowiednio 2 374,19 zł (całkowita niezdolność do pracy) oraz 1 780,64 zł (częściowa niezdolność do pracy). Renta rodzinna i renta socjalna również wzrosną do poziomu 1 978,49 zł.

Podwyżki obejmą także dodatki. Po zmianach wyniosą one m.in.:

dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,

dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,

dodatek kombatancki – 366,68 zł,

dodatek kompensacyjny – 55,00 zł,

dodatek do renty inwalidy wojennego – 1 403,90 zł.

Waloryzacja bez wniosku, ale z decyzją

Procedura odbywa się automatycznie – emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu wobec wszystkich uprawnionych. Informację o nowej wysokości świadczenia będzie można sprawdzić na indywidualnym koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

„W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny, decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku” – informuje ZUS.

Marcowa podwyżka, choć zgodna z ustawowym mechanizmem, bezpośrednio wpłynie na dochody milionów gospodarstw domowych i pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.

