4353 zł miesięcznie od państwa. Te osoby mogą liczyć na to świadczenie

1 marca, czyli już jutro nastąpi tegoroczna waloryzacja rent i emerytur (w tym roku wyniesie ona 5,3 proc.). Planowana jest również podwyżka takich świadczeń jak świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych.

– To ważna informacja dla tej grupy, ponieważ świadczenie wspierające ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych ze szczególnymi potrzebami życiowymi, takimi jak codzienna opieka, rehabilitacja, zakup leków czy wyrobów medycznych – podkreśla Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Świadczenie wspierające. Ile wyniesie od 1 marca?

Jak przypomina serwis pomorska.pl wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od poziomu potrzeby wsparcia i wynosi od 40 do 220 procent renty socjalnej. Przypomnijmy, że wraz z początkiem marca renta ta wzrośnie do poziomu 1978,49 zł brutto. Podwyżka ta automatycznie przełoży się na wyższe kwoty świadczenia wspierającego. Jak podaje serwis jego kwota kształtować się będzie od 792 zł do 4353 zł.

Świadczenie wspierające może otrzymać pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami, która mieszka na terenie Polski oraz posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub krajów EFTA. Taką możliwość mają również osoby nieposiadające takiego obywatelstwa, które legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy.

Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest otrzymanie decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie co najmniej 70 punktów. Dlatego osoby zainteresowane świadczeniem wspierającym powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. To właśnie ten organ wydaje decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia określonego w punktach.

Ile osób pobiera?

Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Wniosek można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników ZUS-u, którzy udzielą wskazówek lub pomogą w prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza.

Z danych, które podaje serwis niepelnosprawni.pl wynika, że w 2025 roku świadczenie wspierające otrzymało 255 026 osób. Warto podkreślić, że najwięcej spośród nich, bo aż 65 636, otrzymało świadczenie w najwyższej wysokości, czyli 220 proc. renty socjalnej.

