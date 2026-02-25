Wypłaty 13. emerytur w 2026 r. Znamy terminy

Marzec coraz bliżej. Wraz z początkiem tego miesiąca nastąpi tradycyjna podwyżka rent i emerytur. Jak informuje ZUS, w tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy, a wskaźnik wyniesie 105,3 proc. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

W związku z podwyżką rent i emerytur o 5,3 proc. minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto. Kwota ta jest istotna dla wszystkich seniorów, gdyż w takiej wysokości zostanie wypłacona w tym roku 13. emerytura.

13. emerytura. Harmonogram wypłat w 2026 r.

Funkcjonujące od 2019 roku świadczenie tradycyjnie zostanie wypłacone w kwietniu wraz z regularną emeryturą. Kiedy konkretnie seniorzy dostaną “trzynastkę”? Standardowy kalendarz wypłat obejmuje terminy: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Tyle że z uwagi na przypadającą w tym roku na początku kwietnia Wielkanoc emeryci muszą liczyć się z modyfikacjami. W praktyce oznacza to, że osoby z terminem wypłaty 6. dnia miesiąca, otrzymają 13. emeryturę 3 kwietnia, czyli tuż przed świętami. Na wcześniejsze wypłaty mogą liczyć również emeryci otrzymujący świadczenie 25. dnia miesiąca. W tym wypadku pieniądze dotrą w piątek 24 kwietnia.

Z ostatniego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że aż 65,3 proc. Polaków uważa, że takie świadczenia jak 13. i 14. emerytura nie powinny zostać zlikwidowane. Przeciwnego zdania jest tylko 18,7 proc. respondentów, a 16 proc. nie ma opinii w tej sprawie. W przeprowadzonym 1,5 roku wcześniej badaniu za zniesieniem świadczeń opowiedziało się 20 proc. ankietowanych, a 59 proc. było przeciw.

