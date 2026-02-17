Niemal 700 plus od marca. Wiek i dochód nie mają znaczenia

1 marca to nie tylko dzień waloryzacji rent i emerytur, ale też wszelkich dodatków i świadczeń pieniężnych. Jednym z nich jest świadczenie, które przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Wiek dziecka nie ma znaczenia, nie jest brane również pod uwagę kryterium dochodowe.

Świadczenie pójdzie w górę o 35 zł

Obecna wysokość dodatku dla sieroty zupełnej to 654,48 zł brutto. Wraz z początkiem marca nastąpi jednak zmiana i wzrośnie ono do kwoty 689,17 zł, czyli o niemal 35 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, coroczna waloryzacja świadczeń ma na celu dostosowanie ich wysokości do rosnących kosztów życia. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,3 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,3 proc. Przypomnijmy, że wskaźnik obliczany jest Obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną, bądź pobierają rentę po zmarłej matce, gdy ojciec jest nieznany.

Świadczenie to jest niezależne od wieku i dochodu osoby uprawnionej, co oznacza, że każda sierota zupełna spełniająca powyższe kryteria ma prawo do dodatku. Jak zauważa “Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek ten nie jest dzielony między rodzeństwo. Każda uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę świadczenia.

Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek do ZUS – formularz dostępny jest zarówno na stronie internetowej, jak i w placówkach instytucji. Konieczne jest dostarczenie aktów zgonu obojga rodziców lub aktu urodzenia potwierdzającego brak danych ojca oraz zgon matki. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej jednostce ZUS, za pośrednictwem poczty, pełnomocnika lub urzędu konsularnego. Decyzja o przyznaniu dodatku jest wydawana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do jej podjęcia. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, możliwe jest odwołanie się od decyzji.

Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest razem z rentą rodzinną, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZUS. Wypłaty realizowane są co miesiąc, w ustalonych terminach dla poszczególnych grup świadczeniobiorców. Osoby pobierające rentę rodzinną mogą sprawdzić terminy przelewów na stronie internetowej ZUS lub w otrzymywanych decyzjach o przyznaniu świadczeń.

