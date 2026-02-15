Ci emeryci nie muszą składać PIT. Przepisy są jasne

Od dziś Polacy mają możliwość elektronicznego rozliczenia PIT. W e‑Urzędzie Skarbowym dostępne są już zeznania podatkowe za 2025 roku. Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać wszyscy podatnicy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Jak wygląda kwestia rozliczeń w przypadku tych, którzy zakończyli już aktywność zawodową?

Czy emeryci muszą składać PIT?

Jak przypomina polsatnews.pl osoby, które otrzymują jedynie emeryturę lub rentę, nie muszą samodzielnie składać zeznania podatkowego, ponieważ ich podatek rozlicza organ rentowy (ZUS lub KRUS). W takiej sytuacji senior otrzymuje formularz PIT-40A, który stanowi roczne zestawienie dochodów i zaliczek na podatek. Jeśli emeryt nie uzyskał innych dochodów i nie planuje korzystać z ulg podatkowych, nie musi składać dodatkowej deklaracji.

PIT-40A jest generowany automatycznie przez ZUS lub KRUS i przesyłany zarówno do emeryta, jak i urzędu skarbowego. Nie wymaga on dodatkowych działań ze strony podatnika.

Jeśli senior nie otrzyma PIT-40A a formularz PIT-11A oznacza to, że organ rentowy nie dokonał ostatecznego rozliczenia podatku, a jedynie podsumował uzyskane dochody i pobrane zaliczki. W takim przypadku podatnik musi samodzielnie złożyć deklarację podatkową, najczęściej w postaci formularza PIT-37.

PIT-11A zazwyczaj otrzymują osoby, które:

pobierały zasiłki, świadczenia przedemerytalne lub wcześniejsze emerytury,

uzyskały dodatkowe dochody, np. z pracy dorywczej, działalności gospodarczej lub sprzedaży papierów wartościowych,

planują wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

otrzymały dochody zagraniczne wymagające rozliczenia w polskim urzędzie skarbowym,

uzyskały zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Emeryci i renciści, którzy są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku, mogą zrobić to poprzez wspomnianą usługę Twój e-PIT, osobiście lub listownie (w tym przypadku kluczowa jest data nadania listu). Warto również podkreślić, że senior może upoważnić inną osobę (np. członka rodziny) do złożenia deklaracji w jego imieniu. Wymaga to wcześniejszego złożenia stosownego pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym.

Okazuje się, że wielu seniorów idzie z duchem czasu i rozlicza się drogą elektroniczną. Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że czyni to trzy czwarte Polaków w wieku 50 plus (76,5 proc.). W młodszych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi na „tak” był niższy.

