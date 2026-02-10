PIT-11 albo kłopoty. Tego terminu pracodawca musi dotrzymać

Rozliczenie podatku dochodowego za 2025 rok wymaga od pracowników otrzymania odpowiednich dokumentów od pracodawcy. Najważniejszym z nich jest PIT-11, czyli informacja o uzyskanych dochodach, pobranych zaliczkach na podatek oraz składkach. Bez tego formularza prawidłowe przygotowanie rocznego zeznania podatkowego jest znacznie utrudnione, dlatego przepisy precyzyjnie określają terminy jego przekazania.

PIT-11

Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca ma obowiązek sporządzić PIT-11 i przekazać go zarówno do urzędu skarbowego, jak i pracownikowi. W przypadku dochodów uzyskanych w 2025 roku dokument musi trafić do urzędu skarbowego najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku. Pracownicy otrzymują PIT-11 później – ostateczny termin jego przekazania upływa 28 lutego 2026 roku. Ponieważ data ta przypada w weekend, termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli 2 marca 2026 roku. Do tego dnia pracodawca ma obowiązek udostępnić komplet danych potrzebnych do rozliczenia PIT.

Przepisy nie narzucają jednej formy przekazania dokumentu. PIT-11 może zostać doręczony w wersji papierowej albo elektronicznej, na przykład przez system kadrowo-płacowy, e-mail lub wewnętrzny portal pracowniczy. Najważniejsze jest, aby pracownik miał realny dostęp do informacji zawartych w formularzu w ustawowym terminie.

Jeżeli do 2 marca PIT-11 nie dotrze, pierwszym krokiem powinien być kontakt z pracodawcą lub działem kadr. W wielu przypadkach opóźnienie wynika z problemów technicznych lub zwykłego przeoczenia i dokument może zostać szybko udostępniony. Brak PIT-11 w terminie nie zwalnia jednak pracownika z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Rozliczenie PIT

W takiej sytuacji możliwe jest rozliczenie PIT na podstawie posiadanych danych, takich jak umowa o pracę, paski wynagrodzeń, historia przelewów czy informacje o pobranych zaliczkach na podatek i składkach ZUS. Jeśli po złożeniu zeznania pracodawca przekaże PIT-11, a dane będą się różnić, podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji.

Niedopełnienie obowiązku przekazania PIT-11 w terminie może natomiast skutkować konsekwencjami dla pracodawcy. Przepisy przewidują odpowiedzialność karną skarbową, a w przypadku uporczywych naruszeń pracownik może zawiadomić urząd skarbowy, który ma prawo nałożyć grzywnę.

