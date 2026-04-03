W ZUS wrze po propozycji podwyżek. Negocjacje zawieszone, związkowcy nie odpuszczają

Strony uczestniczące w sporze o wynagrodzenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zawiesiły rozmowy dotyczące podziału środków na podwyżki w 2026 roku. Wspólne oświadczenie zostało już podpisane, a kolejny termin negocjacji wyznaczono na 9 kwietnia. Głównym punktem sporu pozostaje wysokość wzrostu płac dla pracowników instytucji.

Zarząd ZUS zaproponował zwiększenie wynagrodzeń o 200 zł na etat. Jak wskazano, po doliczeniu dodatkowych składników wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy daje to 284 zł. Oprócz tego władze Zakładu zaproponowały jednorazową nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Podczas piątkowych rozmów, które trwały do popołudnia, pracodawca podtrzymał swoje stanowisko.

Negocjacje płacowe w ZUS utknęły na wysokości podwyżek

Na warunki finansowe przedstawione przez zarząd nie zgodziło się 12 zakładowych organizacji związkowych. Strona społeczna uznała propozycję za niewystarczającą i zażądała znacznie wyższego wzrostu wynagrodzeń. Związkowcy domagają się, aby przeciętna podwyżka wyniosła 1,2 tys. zł brutto na pracownika.

Napięcie wokół rozmów rosło już wcześniej. W środę przedstawiciele związków powołali międzyzwiązkowy komitet protestacyjno-strajkowy i zdecydowali o nieopuszczaniu centrali Zakładu. To pokazuje, że negocjacje płacowe w ZUS weszły w znacznie ostrzejszą fazę, a różnica między oczekiwaniami pracowników a propozycją pracodawcy pozostaje bardzo duża.

Negocjacje płacowe w ZUS z poparciem resortu dla propozycji zarządu

Do sprawy odniósł się także resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Wiceminister Sebastian Gajewski, który został wyznaczony do sprawowania nadzoru nad Zakładem, poinformował, że ministerstwo popiera ewentualne zmiany w planie finansowym ZUS. Chodzi o modyfikacje potrzebne do realizacji podwyżek oraz nagród zaproponowanych przez zarząd, ale tylko wtedy, gdy strona związkowa zaakceptuje tę ofertę.

Resort podkreślił też, że oczekuje od zarządu skutecznego prowadzenia rozmów i doprowadzenia do porozumienia. Jednocześnie ministerstwo wsparło organizację posiedzenia Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie to ma odbyć się 10 kwietnia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Negocjacje płacowe w ZUS wrócą 9 kwietnia

Zakład poinformował, że rozmowy zostaną wznowione 9 kwietnia w centrali ZUS. Podczas piątkowych negocjacji członek zarządu odpowiedzialny za IT odpowiadał na pytania strony społecznej odnoszące się do prezentacji z tego obszaru. Zarząd przekazał również związkom informacje dotyczące kluczowych tendencji pokazujących obciążenie zadaniami w działalności statutowej instytucji.

Mimo trwającego sporu Zakład zapewnia, że obsługa klientów w placówkach odbywa się na bieżąco, a praca przebiega bez zakłóceń. Na razie jednak nie ma porozumienia, a negocjacje płacowe w ZUS pozostają zawieszone. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą kluczowe dla dalszego przebiegu rozmów o podwyżkach.

Czytaj też:

