Zakupy w Wielką Sobotę. Sklepy zamykają wcześniej niż zwykle

Kto nie zdążył zrobić jeszcze świątecznych zakupów, ma w Wielką Sobotę ostatnią szansę. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach.

Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, sklepy muszą zakończyć sprzedaż po godzinie 14:00.

Po tym czasie pracownik nie może obsługiwać klientów, a właściciel nie może powierzać komuś pracy w handlu ani wykonywania czynności związanych z handlem.

Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę

Chociaż ustawowo handel dozwolony jest do godziny 14:00, wiele dużych sieci decyduje się zamknąć wcześniej. W praktyce oznacza to, że na zakupy przed Wielkanocą pozostaje kilka godzin, ponieważ większość sieci kończy pracę o godzinie 13:00 lub 13:30:

Lidl: do 13:00

Kaufland: do 13:00

Auchan: do 13:00

Carrefour: do 13:00

Aldi: do 13:30

Biedronka: do 13:30

Dino: do 13:30

Kary za złamanie zakazu handlu

Za naruszenie przepisów grożą wysokie sankcje finansowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, kto wbrew zakazowi powierza pracownikowi wykonywanie pracy w handlu, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. Obejmuje to zarówno handel po godzinie 14:00 w Wielką Sobotę, jak i nielegalne prowadzenie sprzedaży w dni objęte zakazem.

Gdzie zrobimy zakupy w Wielkanoc?

W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje całkowity zakaz handlu w dużych sieciach. Wyjątki obejmują:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

gastronomię – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

Godziny pracy punktów działających w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny mogą różnić się nie tylko od standardowych, ale także od tych, które obowiązują w niedziele niehandlowe. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

