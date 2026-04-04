Zakupy w Wielką Sobotę. Sklepy zamykają wcześniej niż zwykle

Kto nie zdążył zrobić jeszcze świątecznych zakupów, ma w Wielką Sobotę ostatnią szansę. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach.
Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, sklepy muszą zakończyć sprzedaż po godzinie 14:00.
Po tym czasie pracownik nie może obsługiwać klientów, a właściciel nie może powierzać komuś pracy w handlu ani wykonywania czynności związanych z handlem.
Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę
Chociaż ustawowo handel dozwolony jest do godziny 14:00, wiele dużych sieci decyduje się zamknąć wcześniej. W praktyce oznacza to, że na zakupy przed Wielkanocą pozostaje kilka godzin, ponieważ większość sieci kończy pracę o godzinie 13:00 lub 13:30:
- Lidl: do 13:00
- Kaufland: do 13:00
- Auchan: do 13:00
- Carrefour: do 13:00
- Aldi: do 13:30
- Biedronka: do 13:30
- Dino: do 13:30
Kary za złamanie zakazu handlu
Za naruszenie przepisów grożą wysokie sankcje finansowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, kto wbrew zakazowi powierza pracownikowi wykonywanie pracy w handlu, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. Obejmuje to zarówno handel po godzinie 14:00 w Wielką Sobotę, jak i nielegalne prowadzenie sprzedaży w dni objęte zakazem.
Gdzie zrobimy zakupy w Wielkanoc?
W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje całkowity zakaz handlu w dużych sieciach. Wyjątki obejmują:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomię – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.
Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc
Godziny pracy punktów działających w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny mogą różnić się nie tylko od standardowych, ale także od tych, które obowiązują w niedziele niehandlowe. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
