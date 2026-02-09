Automatyczny PIT brzmi wygodnie? Wielu podatników na tym traci

Twój e‑PIT to usługa w serwisie e‑Urząd Skarbowy, w której Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje za podatnika wstępne zeznanie roczne. Gotowy formularz pojawia się automatycznie – na podstawie danych od pracodawców (PIT‑11), ZUS (PIT‑40A/11A) i innych płatników. Z rozwiązania mogą korzystać m.in. osoby rozliczające przychody z pracy, umów zlecenia i o dzieło, emeryci i renciści, a także część podatników na ryczałcie.

W 2026 roku Twój e‑PIT jest dostępny dla zeznań za 2025 rok w najpopularniejszych formularzach: PIT‑37 (m.in. pracownicy, zleceniobiorcy) i PIT‑38 (dochody kapitałowe), a także PIT‑28 i PIT‑36 w określonych przypadkach. Dla części bardziej złożonych deklaracji (np. działalność gospodarcza na skali, liniowo czy ryczałt, sprzedaż nieruchomości) system może wymagać samodzielnego uzupełnienia danych albo rozliczenia poza mechanizmem automatycznego zatwierdzenia.

Terminy: od kiedy Twój e‑PIT i do kiedy reakcja

Zeznania PIT za rok 2025 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. W tym samym oknie czasowym dostępny jest Twój e‑PIT w e‑Urzędzie Skarbowym i w każdej chwili możesz się zalogować, sprawdzić lub zmienić swoje dane. Jeśli nic nie zrobisz, zeznanie PIT‑37 i PIT‑38 zostanie po tym terminie automatycznie uznane za złożone, na podstawie wersji przygotowanej przez urząd skarbowy.

Brak reakcji ma jednak konsekwencje: jeśli nie dodasz ulg, wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo aktualnych danych o dzieciach, możesz po prostu oddać fiskusowi więcej, niż musisz. W praktyce najbardziej opłaca się zalogować do usługi jak najwcześniej po 15 lutego – wtedy szybciej rusza bieg 45‑dniowego terminu na zwrot nadpłaty dla deklaracji elektronicznych.

Jak zalogować się do usługi Twój e‑PIT

Do usługi Twój e‑PIT dostaniesz się przez serwis e‑Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. System oferuje kilka sposobów identyfikacji podatnika, w tym tradycyjne dane autoryzujące (PESEL lub NIP, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego roku) oraz nowoczesne metody cyfrowe.

Najwygodniejsze sposoby logowania to:

Profil Zaufany (login/hasło lub bankowość elektroniczna powiązana z PZ).

Bankowość elektroniczna – po wyborze banku logujesz się jak do konta, a system przekierowuje cię z powrotem do e‑Urzędu Skarbowego.

Aplikacja mObywatel – skan kodu QR na ekranie i potwierdzenie tożsamości w telefonie.

e‑Dowód z warstwą elektroniczną – wymaga czytnika i odpowiedniej aplikacji.

Po poprawnym zalogowaniu wybierasz zakładkę „Twój e‑PIT” i system wyświetla przygotowane dla ciebie zeznania za ostatni rok podatkowy.

Co sprawdzić w Twoim e‑PIT przed wysyłką

Po wejściu do usługi zobaczysz wypełniony formularz z danymi o przychodach, zaliczkach na podatek i składkach, które zgłosili twoi płatnicy. Warto kolejno skontrolować kilka kluczowych elementów, bo to na nich najczęściej pojawiają się błędy lub braki.

Najważniejsze kroki to:

Dane osobowe i urząd skarbowy – upewnij się, że adres i właściwość urzędu są aktualne, zwłaszcza po przeprowadzce.

Forma rozliczenia – możesz zmienić rozliczenie indywidualne na wspólne z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli spełniasz warunki.

Ulgi podatkowe – system może nie znać wszystkich twoich wydatków, więc sam musisz dopisać m.in. ulgę na dzieci, internet, termomodernizacyjną czy darowizny.

Numer rachunku bankowego – aby szybciej otrzymać zwrot, wpisz lub zaktualizuj numer konta.

Dopiero po sprawdzeniu i ewentualnej korekcie danych klikasz „Akceptuj i wyślij”, po czym otrzymujesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), będące dowodem złożenia zeznania.

Kiedy Twój e‑PIT nie wystarczy

Choć Twój e‑PIT jest wygodny, nie zawsze zastąpi tradycyjne rozliczenie, szczególnie przy bardziej skomplikowanych dochodach. Ostrożność jest wskazana m.in. wtedy, gdy: masz działalność gospodarczą na skali, liniówce lub ryczałcie, sprzedawałeś nieruchomość albo rozliczasz niestandardowe dochody z zagranicy. W takich przypadkach część danych trzeba wprowadzić samodzielnie albo rozważyć rozliczenie w dedykowanym programie przed złożeniem deklaracji.

Pamiętaj też, że automatyczne zatwierdzenie zeznania dotyczy przede wszystkim standardowych formularzy PIT‑37 i PIT‑38. Dla innych rodzajów deklaracji urząd oczekuje aktywnego działania podatnika – jeśli tego nie zrobisz, możesz formalnie nie złożyć wymaganego zeznania i narazić się na odsetki oraz sankcje.

