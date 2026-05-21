Nawet 3500 zł od państwa. Nowe dopłaty ruszą od 1 lipca

Od 1 lipca 2026 roku będzie można składać wnioski o bon ciepłowniczy. Świadczenie ma trafić do gospodarstw domowych ponoszących wysokie koszty ogrzewania. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od ceny ciepła oraz dochodu gospodarstwa.

Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2026 roku. Bon obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. Jak przypomniano, o świadczenie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe korzystające z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, jeśli koszt przekracza 170 zł za GJ.

Bon ciepłowniczy 2026. Kluczowe są dochody

Jednym z najważniejszych warunków otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł.

Dla gospodarstw wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł na osobę. Jeśli dochód będzie wyższy, zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wartość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia limitu.

Ministerstwo Energii podkreśla również, że na jedno gospodarstwo domowe pod wskazanym adresem może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy. Jeśli kilka osób złoży wniosek, świadczenie otrzyma osoba, która zrobiła to jako pierwsza.

Bon ciepłowniczy 2026. Ile można dostać?

Wysokość wsparcia zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Gospodarstwa domowe mogą otrzymać trzy poziomy dopłat.

Bon w wysokości 1000 zł przysługuje wtedy, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ. Świadczenie w wysokości 2000 zł przewidziano dla gospodarstw, gdzie cena przekracza 200 zł/GJ i nie jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Najwyższa kwota, czyli 3500 zł, trafi do gospodarstw, w których cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Potrzebne będzie dodatkowe zaświadczenie

Wniosek o bon ciepłowniczy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, przez ePUAP, aplikację mObywatel lub za pomocą strony gov.pl.

Do wniosku trzeba obowiązkowo dołączyć zaświadczenie od spółdzielni, zarządcy wspólnoty lub innego podmiotu odpowiedzialnego za dostawy ciepła do lokalu. Dokument ma potwierdzać zarówno korzystanie z ciepła systemowego, jak i wysokość ceny ciepła netto.

Zaświadczenie powinno zostać wydane w ciągu 7 dni od zgłoszenia się przez wnioskodawcę.

Czytaj też:

Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Jest haczyk i krótki terminCzytaj też:

Ponad 3 tys. zł dopłaty do ogrzewania w 2026 roku. Ministerstwo informuje