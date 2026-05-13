ZUS ma nowe stawki. Jedno orzeczenie może oznaczać tysiące złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia 2026 roku stosuje wyższą stawkę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł. To o 145 zł więcej niż w poprzednim okresie, gdy stawka wynosiła 1636 zł.

W praktyce wysokość świadczenia zależy od tego, jaki procent uszczerbku zostanie ustalony przez lekarza orzecznika ZUS albo komisję lekarską. Jeśli uszczerbek wyniesie 5 proc., wypłata sięgnie 8905 zł. Przy 10 proc. będzie to już 17 810 zł. Ocena następuje po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

ZUS wymaga kompletu dokumentów

Aby ubiegać się o pieniądze, trzeba złożyć w ZUS odpowiednią dokumentację. Konieczny jest wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania, protokół powypadkowy oraz druk OL-9 wystawiony przez zakład pracy i wypełniony przez lekarza. Dokument ten potwierdza zakończenie rehabilitacji.

ZUS podkreśla, że dokumentacja powypadkowa musi być sporządzona rzetelnie. Od tego zależy, czy ubezpieczony będzie miał prawo do świadczenia. Po złożeniu kompletu dokumentów Zakład ma 14 dni na wydanie decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Podstawowa kwota to 1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Taka sama stawka obowiązuje w przypadku zwiększenia uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych.

ZUS wypłaca także 31 162 zł, jeśli orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Taka sama kwota przysługuje w przypadku pogorszenia stanu zdrowia rencisty, jeśli skutkuje ono takim orzeczeniem.

Świadczenia dla rodziny zmarłego ubezpieczonego

Inne kwoty dotyczą sytuacji, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego albo rencisty. Jeśli uprawniony jest małżonek lub dziecko, świadczenie wynosi 60 264 zł. Gdy uprawnionym jest inny członek rodziny, kwota wynosi 80 132 zł.

Jeżeli do odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, wypłata wynosi 160 264 zł, a do tego dolicza się 31 162 zł na każde dziecko. Taka sama podstawowa kwota przysługuje, gdy uprawnionych jest dwoje lub więcej dzieci, z dodatkowym zwiększeniem na drugie i każde następne dziecko.

Kiedy świadczenie może nie zostać wypłacone?

Samo zgłoszenie wypadku nie wystarczy. ZUS sprawdza, czy zdarzenie ma związek z pracą oraz czy dokumenty potwierdzają okoliczności wypadku. Kluczowe znaczenie ma również orzeczenie lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej.

Zakład wskazuje, że są sytuacje, w których odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje. Dlatego tak ważne jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego i przygotowanie pełnych dokumentów. Bez tego wniosek może zostać odrzucony.

