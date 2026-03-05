Kierowcy tankują paliwo „na zapas”. Za przekroczenie limitu grozi wysoki mandat

Rosnące ceny paliw sprawiają, że część kierowców decyduje się tankować benzynę „na zapas”. Dodatkowe kanistry wydają się sposobem na oszczędności, jednak przepisy dotyczące przewożenia i przechowywania paliwa są bardzo restrykcyjne. W skrajnych przypadkach za złamanie zasad można otrzymać mandat sięgający nawet 3 tys. zł.

Rosnące ceny

Podwyżki cen paliw są powiązane m.in. z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, która wpływa na globalne rynki surowców. W efekcie kierowcy częściej próbują gromadzić paliwo w zapasie. Służby kontrolujące stacje benzynowe zwracają jednak szczególną uwagę na sposób transportu paliwa.

Przepisy jasno określają, ile paliwa można przewozić w samochodzie. Maksymalna pojemność jednego kanistra wynosi 60 litrów. Jednocześnie łączna ilość paliwa transportowanego przez osobę prywatną nie może przekraczać 240 litrów. Oznacza to, że przewożenie paliwa w jednej dużej beczce, na przykład o pojemności 200 litrów, jest niezgodne z prawem.

Istotne jest także to, w jakich pojemnikach przechowywana jest benzyna. Kanistry muszą posiadać odpowiedni atest – najczęściej oznaczony symbolem UN. Nie wolno natomiast korzystać z przypadkowych pojemników, takich jak bańki po płynie do spryskiwaczy, opakowania po wodzie destylowanej czy po chemii budowlanej. Tego typu zbiorniki nie są przystosowane do przechowywania paliwa, mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem rozpuszczalników lub generować ładunki elektrostatyczne zwiększające ryzyko zapłonu.

Wysokie kary

Za naruszenie przepisów grożą konkretne kary. Mandat za przewożenie paliwa w nieatestowanych pojemnikach może wynieść nawet do 3 tys. zł. Z kolei przekroczenie dopuszczalnej ilości paliwa w samochodzie może skutkować grzywną do 2 tys. zł.

Na stacji benzynowej kierowcy mogą popełnić jeszcze jeden kosztowny błąd – tankowanie z włączonym silnikiem. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym pozostawienie pracującego silnika podczas postoju w obszarze zabudowanym jest wykroczeniem. W praktyce oznacza to mandat w wysokości 300 zł.

Przepisy regulują także przechowywanie paliwa w domu lub garażu. W garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m² można magazynować maksymalnie 200 litrów paliwa. W garażu znajdującym się w bryle budynku lub w zabudowie szeregowej limit wynosi 60 litrów. W mieszkaniach, piwnicach i na balkonach przechowywanie paliwa jest całkowicie zabronione. Za złamanie tych zasad grozi kara grzywny do 5 tys. zł, a w poważniejszych przypadkach nawet areszt.

Eksperci zwracają uwagę, że robienie dużych zapasów paliwa nie zawsze ma sens także z powodów technicznych. Popularna benzyna E10 zawiera do 10 proc. bioetanolu, który łatwo pochłania wilgoć z powietrza. Po kilku miesiącach przechowywania paliwo może stracić swoje właściwości. Mechanicy wskazują, że po około dwóch–trzech miesiącach może dojść do rozwarstwienia, w wyniku którego na dnie zbiornika powstaje mieszanina wody i alkoholu. Zatankowanie takiego paliwa może prowadzić do problemów z układem wtryskowym lub przyspieszonej korozji elementów silnika.

