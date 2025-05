Uwaga pacjenci! Placówki mogą stracić dostęp do L4

Po 15 czerwca 2025 roku część pacjentów może mieć trudności z uzyskaniem zwolnienia lekarskiego. Wszystko przez zmiany techniczne, które wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Choć nie chodzi o całkowite zablokowanie możliwości wystawiania L4, niektóre placówki medyczne, jeśli nie zareagują na czas, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji.

Elektroniczne zwolnienia

Według danych ZUS w ubiegłym roku wystawiono ponad 27 milionów elektronicznych zwolnień lekarskich. Wkrótce liczba ta może spaść – nie dlatego, że Polacy przestaną chorować, lecz przez trudności techniczne, jakie mogą napotkać lekarze. Od połowy czerwca ZUS będzie wymagał, by placówki korzystały z protokołu HTTP/1.1 podczas wystawiania e-ZLA. Problem w tym, że wiele nowoczesnych systemów działa już na standardach HTTP/2 lub HTTP/3.

Choć nowsze protokoły są bezpieczniejsze i szybsze, to właśnie ich używanie może sprawić, że placówki stracą dostęp do e-ZLA. Pułapka czyha zwłaszcza na te ośrodki, które zakładają, że ich system jest aktualny i zgodny, ponieważ przeszedł niedawne aktualizacje. Tymczasem może być odwrotnie – nowe wersje mogły automatycznie przełączyć się na nieobsługiwane przez ZUS protokoły.

To jednak nie wszystko. Kolejnym problemem może być brak wiedzy po stronie personelu medycznego lub zarządzającego – lekarze czy pielęgniarki często nie wiedzą, jakim protokołem łączy się ich oprogramowanie z e-ZLA. Potrzebna może być pomoc ze strony dostawców oprogramowania. A ci – jak się okazuje – nie wszyscy wdrożyli odpowiednie zmiany.

Blokada systemu

Jeśli placówka nie sprawdzi i nie dostosuje swojego systemu, po 15 czerwca może dojść do zablokowania dostępu do wystawiania zwolnień. Przepisy nie pozwalają już bowiem na wypisywanie L4 w formie papierowej – obowiązuje wyłącznie system elektroniczny.

Cała sytuacja budzi wątpliwości, ponieważ ZUS wymaga powrotu do technologii z 1997 roku, czyli protokołu HTTP/1.1. Tymczasem nowoczesne standardy HTTP/2 i HTTP/3 – odpowiednio z lat 2015 i 2022 – są nie tylko bardziej wydajne, ale też bezpieczniejsze. Mimo to to właśnie ich stosowanie może skutkować paraliżem w wystawianiu zwolnień, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie korekty.

