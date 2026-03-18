Zwrot w sprawie PKP Cargo. Plan restrukturyzacji nadal może zostać zatwierdzony

Przyszłość planu restrukturyzacji PKP Cargo pozostaje otwarta, mimo krytycznej opinii Rady Wierzycieli. Spółka poinformowała, że stanowisko tego gremium nie wstrzymuje procesu zatwierdzania planu. Ostateczna decyzja ma należeć do sędziego-komisarza, który oceni dalszy kierunek postępowania sanacyjnego.

Plan restrukturyzacji

We wtorek przekazano, że według Rady Wierzycieli założenia przyjęte w planie restrukturyzacyjnym wiążą się z istotnym ryzykiem. Zastrzeżenia dotyczą zarówno możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników, jak i powodzenia całego procesu restrukturyzacji. W ocenie Rady dokument wymaga zmian oraz większego doprecyzowania, tak aby jego założenia były bardziej przejrzyste i wiarygodne z punktu widzenia wierzycieli.

W uchwale wskazano również, że ewentualne środki finansowe, które spółka mogłaby uzyskać między innymi z odszkodowania za tzw. decyzję węglową oraz ze sprzedaży części aktywów, powinny być przede wszystkim przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Jednocześnie Rada Wierzycieli zaznaczyła, że kwestię zatwierdzenia planu pozostawia decyzji sędziego-komisarza. Taki krok ma służyć temu, by nie wydłużać samego postępowania sanacyjnego.

Jak wynika z przywołanego przez spółkę zarządzenia sędziego-komisarza z lutego 2026 roku, plan restrukturyzacyjny nawet po zatwierdzeniu może być nadal modyfikowany i zmieniany. Oznacza to, że jego obecny kształt nie musi być ostateczny. Podkreślono również, że prawo Rady Wierzycieli do wydania opinii nie ma charakteru formalnej blokady, która uniemożliwiałaby sądowi zatwierdzenie planu.

PKP Cargo zapewnia, że nadrzędnym celem pozostaje ochrona interesu spółki, zapewnienie jej dalszego stabilnego funkcjonowania, a w dalszej perspektywie także rozwój. Cytowany w komunikacie wiceprezes i członek zarządu ds. restrukturyzacji Paweł Miłek wskazał, że cały proces jest trudny, ale spółka liczy na akceptację planu przez sędziego-komisarza. Taka decyzja miałaby umożliwić skuteczne wdrażanie założeń restrukturyzacyjnych. Przedstawiciel spółki zaznaczył również, że prowadzone są rozmowy z wierzycielami i podejmowane są próby wypracowania porozumienia, które będzie do zaakceptowania dla obu stron.

Propozycje układu

Sama Rada Wierzycieli także podkreśla, że zależy jej na sprawnym prowadzeniu postępowania. W związku z tym opowiada się za rozpoczęciem prac nad propozycjami układowymi, które mogłyby uzyskać poparcie większości wierzycieli. To oznacza, że mimo istniejących zastrzeżeń wobec planu restrukturyzacji, obie strony sygnalizują potrzebę dalszych rozmów i poszukiwania rozwiązania, które pozwoli kontynuować proces bez dodatkowych opóźnień.

W praktyce oznacza to, że los restrukturyzacji PKP Cargo nie został jeszcze przesądzony. Opinia wierzycieli wskazuje na poważne ryzyka i potrzebę zmian, ale nie zamyka drogi do zatwierdzenia planu. Najważniejszy ruch należy teraz do sędziego-komisarza, który zdecyduje, czy dokument w obecnej formule może stać się podstawą dalszego działania spółki.

