ZUS wydał nowy komunikat ws. 800 plus. Chodzi o wypłaty

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja przyszłego roku.

Wielu rodziców nie zwleka ze złożeniem dokumentów. Z najnowszych danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że dotychczas przyjęto ponad 2,5 mln wniosków.

800 plus. Ponad 2,5 mln wniosków

– ZUS przyjął już ponad 2,6 mln wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy, które obejmują przeszło 3,7 mln dzieci – poinformowała instytucja.

Szacuje się, że do 800 plus uprawnionych jest w Polsce ok. 8 mln osób, co oznacza, że wielu rodziców postanowiło w tym roku nie zwlekać ze złożeniem dokumentów.

ZUS przypomina, że aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać środki bez przerwy, należy złożyć dokumenty do 30 kwietnia. – Przesłanie wniosku w maju spowoduje, że przelew wpłynie w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec). Formalności dopełnione w czerwcu oznaczają wypłatę w sierpniu, również z wyrównaniem od czerwca – podkreśla ZUS.

Instytucja przypomina również, że wnioski składane od lipca skutkują wypłatą wyrównania jedynie od miesiąca, w którym wpłynął dokument.

Niebawem minie 10 lat od wprowadzenia w Polsce 500 plus. Świadczenie zostało zwaloryzowane do kwoty 800 zł wraz z początkiem 2024 roku. W ostatnim czasie duży rozgłos zyskała propozycja ekspertów Klubu Jagiellońskiego, aby zastąpić świadczenie jednorazową wypłatą w wysokości 200 tys.

Z sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że Polacy podchodzą do tego pomysłu sceptycznie. Na pytanie: „Czy popierasz pomysł zastąpienia wypłat 800 plus jednorazową wypłatą w wysokości 200 tys. zł?” aż 58,2 proc. ankietowanych odpowiedziało “nie”. Przeciwnego zdania jest co piąty respondent (19,1 proc.), a 22,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

FAQ najczęstsze pytania o 800 plus

Od kiedy obowiązuje w Polsce 800 plus?

Świadczenie 500 plus weszło w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja do kwoty 800 zł.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus można składać od 1 lutego. Przesłanie dokumentów do końca kwietnia gwarantuje ciągłość w wypłatach świadczenia.

Kiedy rusza nowy okres świadczeniowy 800 plus?

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku.

Sensacyjna propozycja ws. 800 plus. Jest ruch Sejmu

