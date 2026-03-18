Niemcy zmieniają zasady. Zmiany w najważniejszym zasiłku

Najbardziej znane niemieckie świadczenie już nie będzie takie samo. W środę, 18 marca, niemiecki rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza rewolucyjne zmiany w wypłatach zasiłku na dziecko. Chodzi o tzw. Kindergeld.

Niemcy unowocześniają procedury

Już od 1 stycznia 2027 roku Kindergeld ma być wypłacany automatycznie po narodzinach dziecka, bez konieczności składania wniosku przez rodziców. Jak podkreślają niemieckie media, ma to na celu zmniejszenie biurokratycznych obciążeń dla rodzin.

– To duże odciążenie dla rodzin w czasie po narodzinach, ważny krok w kierunku redukcji biurokracji i kolejny krok ku nowoczesnemu państwu – oświadczył, cytowany przez „Deutsche Welle” („DW”), niemiecki resort finansów, szacując, że dzięki temu nie będzie trzeba już składać rocznie około 300 tys. pierwszych wniosków.

Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil podkreślił, że bezwnioskowy zasiłek na dziecko jest kolejnym krokiem w kierunku „nowoczesnego państwa, które jest blisko ludzi”.

Z kolei niemiecka minister pracy i spraw społecznych Bärbel Bas stwierdziła, że „rząd chce uczynić państwo socjalne bardziej przejrzystym, efektywnym i przyjaznym obywatelom”. Podkreśliła, że zwłaszcza młodzi rodzice mają często pełne ręce roboty i brak czasu na skomplikowane procedury administracyjne – pisze „DW”.

Wypłata świadczenia ma być prostsza

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld jest obecnie wypłacany przez Kasę Rodzinną działającą przy Federalnej Agencji Pracy. Od 2024 roku rodzice mają już łatwiejszą ścieżkę ubiegania się o świadczenie — po narodzinach dziecka otrzymują z urzędu list powitalny z kodem QR, który prowadzi do częściowo uzupełnionego formularza.

Zgodnie z przyjętym dziś przez rząd projektem, w kolejnych latach procedura ma zostać jeszcze bardziej uproszczona. Plan zakłada, że w 2027 roku świadczenie będzie mogło być przyznawane bez konieczności składania wniosku, a zmiany zostaną wdrożone etapami.

Pierwszy etap, który według zapowiedzi resortu finansów może ruszyć w marcu 2027 roku, ma objąć rodziny wychowujące już co najmniej jedno dziecko. Oznacza to, że po narodzinach kolejnego potomka wypłata Kindergeld miałaby następować automatycznie.

Drugi etap reformy przewidywany jest na listopad 2027 roku. Wtedy automatyczny system ma zostać rozszerzony również na rodziców, którzy dopiero powitali pierwsze dziecko.

Aby świadczenie mogło zostać uruchomione bez dodatkowych formalności, konieczne będzie spełnienie podstawowych warunków. Co najmniej jedno z rodziców musi mieszkać razem z dzieckiem na terenie Niemiec, a urząd musi dysponować numerem IBAN tej osoby, by przekazać środki.

Ile wynosi Kindergeld?

Od stycznia 2026 roku niemiecki zasiłek rodzinny wzrósł. Kwota miesięcznego świadczenia wzrosła z 255 do 259 euro, czyli około 1100 zł na każde dziecko.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Kindergeld

Co to jest Kindergeld?

To niemieckie świadczenie rodzinne, które je przyznawane na dzieci.

Ile wynosi Kindergeld?

Ile wynosi Kindergeld?

Od stycznia 2026 roku 259 euro miesięcznie na dziecko, czyli około 1100 zł.

Kto może pobierać Kindergeld?

Świadczenie przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka, niezależnie od dochodów. Uprawnieni są przede wszystkim rodzice będący obywatelami UE, pracujący w Niemczech i odprowadzający tam podatki.

