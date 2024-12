Co trzeci Polak liczy na podwyżkę w 2025 r. Przygnębia jedna rzecz

Z niedawnego badania Instytutu Badawczego Randstad wynika, że w pierwszej połowie przyszłego roku 47 proc. firm planuje podwyżki wynagrodzeń. To wyraźny spadek względem zeszłego roku, gdy takie plany deklarowało 60 proc. przedsiębiorstw. Najwięcej firm (31 proc.) planuje podniesienie pensji o 4-7 proc.

Twórcy badania zwracają uwagę, że w tym roku firmy wyraźnie ostrożniej podchodzą do zwiększania płac, mimo dalszego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. To zjawisko różni się od obserwacji sprzed roku, kiedy dynamiczne podwyżki minimalnej płacy skłoniły większą liczbę pracodawców do bardziej zdecydowanych działań w zakresie wynagrodzeń.

– Choć rosnące minimalne wynagrodzenie wymusza na firmach dostosowanie płac, większość z nich decyduje się na bardziej umiarkowane zmiany. Tempo wzrostu płac nie zapowiada się już na tak dynamiczne jak w latach ubiegłych, co odzwierciedla ostrożność firm w obliczu wyzwań gospodarczych. Warto jednak zauważyć, że przedsiębiorcy, mimo mniejszej skłonności w kwestii podwyżek, wciąż planują rozwój w obszarze zatrudnienia, co jest pozytywnym sygnałem na pierwszy kwartał roku. Tego rodzaju decyzje mogą pomóc w utrzymaniu stabilności rynku pracy i stworzeniu fundamentów dla dalszego rozwoju – komentuje Monika Hryniszyn, Regional HR Leader Northern Europe w Randstad.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem 2025 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie z dotychczasowych 4300 zł do 4666 zł brutto. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w listopadzie 8478,26 zł brutto (dane te dotyczą sektora przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób).

Polacy o podwyżce pensji w 2025 r.

Jak do kwestii podwyżek w przyszłym roku podchodzą sami Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research dla „Wprost". Z badania wynika, że wzrostu swojego wynagrodzenia w 2025 roku spodziewa się co trzeci respondent (33,7 proc.). Niewiele mniej, bo 27,4 proc. na podniesienie pensji nie liczy. 23,5 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć", a 15,4 proc. wskazało opcję „Nie pracuję/nie dotyczy mnie to".