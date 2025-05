Biedronka coraz bardziej popularna na Słowacji. Te produkty z Polski są hitem

Niebawem miną trzy miesiące od debiutu Biedronki na Słowacji. 5 marca Jerónimo Martins otworzył pierwszym sklep w Miloslavovie. W niedługim czasie pojawiły się placówki w takich miejscowościach jak: Zvolen, Považská Bystrica, Senica oraz Liptovský Mikuláš. Jerónimo Martins po raz pierwszy zdecydowało się na wprowadzenie istniejącej marki na nowy rynek, zamiast tworzyć zupełnie nową, jak miało to miejsce np. w Kolumbii.

Zwróciliśmy się do Biedronki o podsumowanie tych niemal trzech miesięcy funkcjonowania na słowackim rynku. – Obecnie działamy już w pięciu miejscowościach: Miloslavov, Zvolen, Považská Bystrica, Senica oraz Liptovský Mikuláš i niebawem w kolejnych, a wsparciem dla dalszej ekspansji jest nasze nowoczesne centrum dystrybucyjne w Voderadach. Dzięki dogodnemu położeniu – pozwala na sprawną i efektywną obsługę sklepów w różnych regionach kraju – mówi "Wprost" Mikołaj Gala, Dyrektor Działu Zakupów w sieci Biedronka na Słowacji.

Co klienci Biedronki lubią najbardziej?

Gala zdradza, że do końca przyszłego roku Biedronka planuje uruchomienie u naszych sąsiadów co najmniej 50 placówek. – Obecnie pracujemy nad kilkudziesięcioma projektami a naszym celem jest osiągnięcie do końca 2026 roku sieci co najmniej 50 sklepów w zachodniej i centralnej Słowacji – podkreśla przedstawiciel Biedronki.

W ofercie słowaccy klienci znajdą produkty z Polski. Nasz rozmówca zdradza, które zyskały dużą popularność. – Na przykład jogurty Fruvita 400g (smak pieczonego jabłka), Fruvita Bon Creme 250g. Wielkim sukcesem okazały się słodycze sprzedawane pod marką Biedronka, krówki czy też śliwki w czekoladzie – mówi Gala.

Przedstawiciel Biedronki potwierdza medialnej doniesienia, iż nasi sąsiedzi bardzo polubili pierogi. – Zarówno te klasyczne z mięsem, jak i na słodko – dodaje Gala.

Nasz rozmówca podkreśla, że Biedronka rozwija współpracę z dostawcami słowackimi, którzy są ważnymi partnerami w budowaniu oferty odpowiadającej lokalnym gustom i oczekiwaniom. – Z ich udziałem wprowadzamy coraz więcej produktów, które łączą wysoką jakość z atrakcyjną ceną i krótkim łańcuchem dostaw. Przykładami są m.in. Smotanový Jogurt Mix Fruvita 150g, Spišské Párky 80% Delisso 500g, Termix Čokoláda Tutti 90g, Buchty Parené Ovocné Nasedobroty 500g, Treska Marinero 140g – wylicza Gala.

– Rozwój Biedronki na Słowacji opieramy na wsłuchiwaniu się w głosy klientów, wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialnym podejściu do rynku. Dążymy do tego, aby nasza obecność przyczyniała się do trwałych, pozytywnych zmian – zarówno dla konsumentów, jak i dla naszych partnerów biznesowych – podsumowuje.

