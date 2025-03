Biedronka już nie tylko w Polsce. Debiut jeszcze w tym tygodniu

Grupa handlowa Jerónimo Martins potwierdziła otwarcie pierwszego sklepu Biedronka w słowackim Miloslavovie (ok. 15 kilometrów od Bratysławy), a także centrum dystrybucyjnego w Voderadach. Oficjalne otwarcie placówki zaplanowano na 5 marca, czyli już w najbliższą środę.

Ekspansja zagraniczna zbiegła się z obchodami 30-lecia Biedronki w Polsce (pierwsze sklepy zostały otwarte w 1995 roku w Poznaniu przy ulicy Newtona, a także w Śremie przy ulicy Sikorskiego).

Jak zauważa serwis dlahandlu.pl, Jerónimo Martins po raz pierwszy wprowadza swoją istniejącą markę na nowy rynek, zamiast tworzyć zupełnie nową, jak miało to miejsce np. w Kolumbii. Przedstawiciele Biedronki na Słowacji podkreślają, że początkowo sieć ma się skupić na małych i średnich miastach, a Bratysława znajduje się w planach ekspansji w perspektywie średnioterminowej. Ostateczna liczba sklepów zależeć będzie od reakcji klientów.

Biedronka na Słowacji. Ile zarobią pracownicy?

Klienci będą mieli do dyspozycji 3 400 produktów, z czego połowa świeżych artykułów będzie pochodzić od lokalnych dostawców. Docelowo 40 proc. asortymentu ma być produkowane na Słowacji. Sieć planuje również wdrożenie programu lojalnościowego w ciągu dwóch lat. Choć Biedronka zamierza oferować konkurencyjne ceny i promocje, firma zaznacza, że ceny na Słowacji mogą różnić się od polskich ze względu na lokalne warunki rynkowe i podatki.

Na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy Biedronki na Słowacji? Jak podaje Business Insider Polska, wynagrodzenia wynosić będą do 1 tys. 325 euro brutto, czyli równowartość 5,6 tys. zł. To kwota dwukrotnie wyższa niż wysokość słowackiej płacy minimalnej. W porównaniu z zarobkami w Polsce, słowaccy pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe o ok. 550-900 zł.

