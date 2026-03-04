Miliony Polaków czekały na te słowa. RPP ujawnia decyzję

Najbardziej oczekiwana decyzja marca właśnie została podjęta. Rada Polityki Pieniężnej (RPP), po dwudniowym posiedzeniu, postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc.

Glapiński zapowiadał taki ruch

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński, już przed miesiącem sygnalizował taką możliwość.

– Moim zdaniem, jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu – powiedział szef banku centralnego podczas lutowej konferencji prasowej.

– Obniżka stóp procentowych do 3,5 proc. jest możliwa, jeśli nie zmienią się dane z gospodarki – dodał Glapiński, zastrzegając, że to jego opinia, a nie całej RPP.

Jak w lutym podkreślał prezes NBP, wszystkie dostępne prognozy wskazują na trwały powrót inflacji do celu NBP, który wynosi 2,5 proc. ± 1 punkt procentowy. Według prezesa Glapińskiego, krajowy proces dezinflacji przebiega stabilnie, a Polska pozostaje liderem w spadku inflacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szef banku centralnego przewiduje, że w całym 2026 roku inflacja powinna utrzymywać się w granicach wyznaczonego celu.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 3,75 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa: 4,25 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa: 3,25 proc. w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc. w skali rocznej

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.

Luty bez obniżek

Warto przypomnieć, że podczas lutowego spotkania gremium zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Lutowy poziom stóp procentowych wyglądał następująco:

stopa referencyjna: 4,00 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa: 4,50 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa: 3,50 proc. w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli: 4,05 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli: 4,10 proc. w skali rocznej

