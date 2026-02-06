Kiedy RPP znów obniży stopy procentowe? Glapiński zdradził możliwy termin

W tym tygodniu odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Podobnie jak przed miesiącem gremium zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie w związku z czym główna stopa referencyjna nadal wynosi 4 proc. w skali rocznej.

Wiosenna obniżka stóp procentowych?

Choć ostatnia decyzja Rady nie jest w smak kredytobiorcom (obniżka stóp procentowych wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych), to nie była ona zaskoczeniem dla rynku. Większość ekonomistów spodziewała się, że po serii cięć w 2025 roku (dokonano sześciu obniżek łącznie o 175 punktów bazowych), początek roku nie przyniesie rewolucyjnych decyzji. Wielu ekspertów uważa natomiast, że powrót do obniżek może nastąpić w marcu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński nie wykluczył takiego scenariusza.

– Moim zdaniem, jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu – powiedział szef banku centralnego. – Obniżka stóp procentowych do 3,5 proc. jest możliwa, jeśli nie zmienią się dane z gospodarki – dodał Glapiński zastrzegając, że to jego opinia, a nie całej RPP.

Podczas konferencji prezes NBP podkreślił również, że wszystkie dostępne prognozy potwierdzają trwały powrót inflacji do celu NBP (cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy). W ocenie Glapińskiego krajowy proces dezinflacji jest stabilny, a Polska pozostaje liderem spadku inflacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szef banku centralnego przewiduje, że w całym 2026 roku inflacja powinna mieścić się w celu NBP.

Czytaj też:

Dobre wieści dla Polaków. Inflacja pod kontrolą? Glapiński mówi wprostCzytaj też:

Frankowicze zyskują przewagę. Ten wyrok TSUE zmieni wszystko