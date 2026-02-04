RPP zrobiła feryjny prezent kredytobiorcom? Jest decyzja

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Podczas drugiego w tym roku spotkania gremium zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Stopy procentowe znów bez zmian

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej.

Dzisiejsza decyzja RPP nie jest w smak kredytobiorcom (obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych), ale trudno uznać ją za zaskoczenie. Większość ekspertów spodziewała się pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie. Przedstawiciele Santander Bank Polska argumentowali to brakiem aktualnych danych o inflacji oraz przyzwoitymi danymi dotyczącymi realnej aktywności gospodarczej. W ich ocenie najbliższa obniżka powinna nastąpić w marcu, po publikacji styczniowego odczytu CPI, który ma spaść poniżej 2 proc. Według tej prognozy kolejne cięcie mogłoby nastąpić w drugim kwartale, najpewniej w maju, kończąc cykl obniżek przy stopie referencyjnej na poziomie 3,5 proc. Podobną opinię zaprezentowali ekonomiści Alior Banku, którzy zwracają uwagę na wysokie tempo wzrostu płac oraz dobrą kondycję przemysłu i budownictwa. Obniżek, ale dopiero w marcu spodziewali się również analitycy ING Banku Śląskiego.

Przypomnijmy, że seria obniżek stóp procentowych miała miejsce w zeszłym roku. W 2025 roku RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 punktów bazowych. Ostatnie cięcia miały miejsce w grudniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4 proc.

