Będą dalsze obniżki stóp procentowych? Eksperci są pewni jednego

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie przestraszyła się konfliktu na Bliskim Wschodzie i postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc

– Rada zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych, co potwierdza, że w Polsce trwa cykl łagodzenia polityki pieniężnej – stwierdza w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zdaniem eksperta dzisiejsza decyzja jest konsekwencją wyraźnego spadku inflacji oraz sygnałów lekkiego spowolnienia gospodarki.

– Niższe stopy oznaczają przede wszystkim ulgę dla kredytobiorców, bo w kolejnych miesiącach raty kredytów hipotecznych powinny stopniowo spadać. Dla firm to z kolei sygnał tańszego finansowania inwestycji – mówi Piotr Juszczyk.

Czy marcowa decyzja jest zapowiedzią cyklu obniżek?

Tuż przed rozpoczęciem marcowego posiedzenia rozmawialiśmy z ekspertem z Lendi, który podkreślał, że marcowe posiedzenie będzie prawdopodobnie punktem zwrotnym w polityce pieniężnej 2026 roku.

– Jeśli RPP zdecyduje się na obniżkę, będzie to sygnał, że proces dezinflacji uznano za wystarczająco trwały. Jeżeli natomiast Rada wstrzyma się z decyzją, rynek odczyta to jako dowód bardzo konserwatywnego podejścia i przesunięcie luzowania na kolejne miesiące – powiedział wówczas Dawid Róg, Dyrektor Regionalny Lendi.

Dziś znamy już decyzję Rady. Czy można odczytywać ją jako zapowiedź cyklu obniżek?

– RPP będzie podchodzić do dalszych obniżek ostrożnie i uzależniać kolejne decyzje od danych o inflacji oraz sytuacji w gospodarce światowej, a ta ostatnio jest niestabilna – uważa Juszczyk.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 3,75 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa: 4,25 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa: 3,25 proc. w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc. w skali rocznej

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.

