Twój e-PIT niedostępny. Ministerstwo wyłącza system

Twój e-PIT będzie dziś niedostępny z powodu nocnych prac serwisowych. Ministerstwo Finansów przeprasza za utrudnienia.
Dziś o godz. 22:00 planujemy zacząć prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT. Potrwają około godziny. W tym czasie usługa będzie niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia – poinformowało Ministerstwo Finansów na platformie X.
„Twój e-PIT” to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która umożliwia szybkie i wygodne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online.
Usługa „Twój e-PIT” jest przeznaczona dla:
- osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy w Polsce,
- podatników składających zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,
- podatników składających oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ.
- osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.
- osób, które chcą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,
- osób korzystających z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny).
Źródło: WPROST.pl