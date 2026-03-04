Twój e-PIT niedostępny. Ministerstwo wyłącza system

Dziś o godz. 22:00 planujemy zacząć prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT. Potrwają około godziny. W tym czasie usługa będzie niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia – poinformowało Ministerstwo Finansów na platformie X.

„Twój e-PIT” to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która umożliwia szybkie i wygodne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online.

Usługa „Twój e-PIT” jest przeznaczona dla:

osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy w Polsce,

podatników składających zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,

podatników składających oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ.

osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

osób, które chcą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,

osób korzystających z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny).

