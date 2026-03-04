Szykuje się wiosenny prezent dla kredytobiorców? Eksperci nie mają wątpliwości
Kredytobiorcy
Kredytobiorcy Źródło: Shutterstock
Dziś poznamy decyzję RPP ws. wysokości stóp procentowych. Eksperci spodziewają się, że po dwumiesięcznej przerwie nastąpi niewielka obniżka.

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dziś po południu poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Przypomnijmy, że przed miesiącem – podobnie jak w styczniu – gremium zdecydowało o pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. W związku z tym główna stopa referencyjna wynosi 4 proc. w skali rocznej.

RPP obniży dziś stopy procentowe?

Jakiej decyzji możemy spodziewać się dziś? Ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak spodziewa się, że po dwumiesięcznej przerwie RPP obniży stopy procentowe. W jego ocenie cięcia nie będą jednak zbyt wielkie, mogą wynieść 25 punktów bazowych.

W komentarzu dla PAP Antoniak przypomina, że RPP będzie dysponowała już nową, marcową projekcją inflacji. Projekcja to prognoza inflacji, a także PKB, skonstruowana przy założeniu, że nie zmienią się stopy procentowe.

Marcowa projekcja inflacyjna powinna potwierdzić, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szeroko zakrojony i ma charakter trwały. Dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w styczniu sugeruje, że ich przyspieszenie pod koniec 2025 było przejściowe – związane z nagrodami i premiami rocznymi – a trend spadkowy się utrzymuje. Gorsze od oczekiwań były także styczniowe dane z budownictwa i przemysłu, co sugeruje pewne osłabienie aktywności gospodarczej I kw. 2026 r. – powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego.

Antoniak przyznaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się od sobotniego ataku USA i Izraela na Iran, jest nowym czynnikiem ryzyka. Może bowiem wpłynąć na perspektywy inflacji i koniunkturę.

Ekspert podkreśla, że to co się dzieje na Bliskim Wschodzie postrzega jako czynnik ryzyka dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. W jego ocenie decyzji o ewentualnej obniżce może towarzyszyć “relatywnie jastrzębi komunikat po posiedzeniu”, a także ostrożne podejście do dalszych cięć stóp procentowych.

Przypomnijmy, że prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział przed miesiącem, że „jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu”. Ewentualne cięcia to dobra wiadomość dla kredytobiorców, obniżka stóp wiąże się bowiem ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych.

Źródło: PAP, DGP, Wprost