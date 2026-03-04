Szykuje się wiosenny prezent dla kredytobiorców? Eksperci nie mają wątpliwości

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dziś po południu poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Przypomnijmy, że przed miesiącem – podobnie jak w styczniu – gremium zdecydowało o pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. W związku z tym główna stopa referencyjna wynosi 4 proc. w skali rocznej.

RPP obniży dziś stopy procentowe?

Jakiej decyzji możemy spodziewać się dziś? Ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak spodziewa się, że po dwumiesięcznej przerwie RPP obniży stopy procentowe. W jego ocenie cięcia nie będą jednak zbyt wielkie, mogą wynieść 25 punktów bazowych.

W komentarzu dla PAP Antoniak przypomina, że RPP będzie dysponowała już nową, marcową projekcją inflacji. Projekcja to prognoza inflacji, a także PKB, skonstruowana przy założeniu, że nie zmienią się stopy procentowe.

– Marcowa projekcja inflacyjna powinna potwierdzić, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szeroko zakrojony i ma charakter trwały. Dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w styczniu sugeruje, że ich przyspieszenie pod koniec 2025 było przejściowe – związane z nagrodami i premiami rocznymi – a trend spadkowy się utrzymuje. Gorsze od oczekiwań były także styczniowe dane z budownictwa i przemysłu, co sugeruje pewne osłabienie aktywności gospodarczej I kw. 2026 r. – powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego.

Antoniak przyznaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się od sobotniego ataku USA i Izraela na Iran, jest nowym czynnikiem ryzyka. Może bowiem wpłynąć na perspektywy inflacji i koniunkturę.

Ekspert podkreśla, że to co się dzieje na Bliskim Wschodzie postrzega jako czynnik ryzyka dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. W jego ocenie decyzji o ewentualnej obniżce może towarzyszyć “relatywnie jastrzębi komunikat po posiedzeniu”, a także ostrożne podejście do dalszych cięć stóp procentowych.

Przypomnijmy, że prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział przed miesiącem, że „jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu”. Ewentualne cięcia to dobra wiadomość dla kredytobiorców, obniżka stóp wiąże się bowiem ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych.

