Trudny początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 2 marca 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 2 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6056 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2304 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6696 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8215 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty traci
Kursy walut – poniedziałek, 2 marca
- dolar –3,6056 zł
- euro –4,2304 zł
- frank szwajcarski – 4,6696 zł
- funt szterling – 4,8215 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – piątek, 27 luty
- dolar –3,5804 zł
- euro –4,2233 zł
- frank szwajcarski – 4,6323 zł
- funt szterling – 4,8280 zł
Kursy walut – czwartek, 26 lutego
- dolar – 3,5792 zł
- euro – 4,2224 zł
- frank szwajcarski – 4,6245 zł
- funt szterling – 4,8416 zł
Kursy walut – środa, 25 lutego
- dolar – 3,5785 zł
- euro – 4,2183 zł
- frank szwajcarski – 4,6225 zł
- funt szterling – 4,8375 zł
Kursy walut – wtorek, 24 lutego
- dolar – 3,5793 zł
- euro – 4,2193 zł
- frank szwajcarski – 4,6252 zł
- funt szterling – 4,8323 zł
Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego
- dolar – 3,5737 zł
- euro – 4,2173 zł
- frank szwajcarski – 4,6156 zł
- funt szterling – 4,8275 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Dolar wyraźnie w górę. Kursy walut 27 lutego 2026 r.Czytaj też:
Frank mocny jak nigdy. To najwyższa zwyżka tygodnia