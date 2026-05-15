Jysk przecenił niemal cały ogród. Takich rabatów dawno nie było

Fani wnętrzarskich okazji z pewnością będą zachwyceni. W sieci Jysk trwa nowa akcja promocyjna pod nazwą „Dni Wiosny”.

– Przyciągamy wiosnę wiosennymi rabatami do -70 proc.! Promocja obejmuje mnóstwo kategorii produktów, m.in. meble i akcesoria ogrodowe, materace, poduszki i wiele innych – informuje sieć.

Meble do ogrodu i na balkon w dużych promocjach

Największe zainteresowanie budzi rzecz jasna dział ogrodowy. To właśnie teraz wiele osób urządza balkony, tarasy i przydomowe ogródki przed rozpoczęciem sezonu letniego. JYSK przecenił zarówno pojedyncze elementy wyposażenia, jak i większe komplety wypoczynkowe.

Najtańsze krzesła ogrodowe można znaleźć już za 90 zł. W promocji pojawiły się również:

krzesła ogrodowe,

stoły ogrodowe,

leżaki,

ławki ogrodowe,

donice ogrodowe,

oświetlenie ogrodowe,

skrzynie do przechowywania.

Duże obniżki także w sypialni

Promocje objęły również wyposażenie wnętrz. Sieć mocno obniżyła ceny materacy, pościeli, poduszek oraz dodatków dekoracyjnych.

W promocji znalazły się m.in.:

materace,

kołdry,

poduszki,

komplety pościeli,

prześcieradła,

maty ochronne.

Modele kołder zaczynają się od około 50 zł, natomiast najtańszy komplet pościeli kupimy już za 42,50 zł. Największym hitem promocji są jednak materace. Przykładowo model Wellpur Hovda można kupić za 725 zł zamiast 2499 zł. Z kolei materac Wellpur Glomma kosztuje 425 zł, podczas gdy jego regularna cena wynosi 1499 zł.

Dekoracje i dodatki do domu już od kilku złotych

JYSK obniżył ceny również w kategorii dekoracji i dodatków do wnętrz. W promocji pojawiły się donice, lampy solarne, poduszki dekoracyjne, dywany, ramki na zdjęcia oraz kosze do przechowywania.

Najtańsze produkty kosztują zaledwie kilka złotych. Lampy solarne można kupić już od 6 zł, a donice od około 27,50 zł. Spore rabaty objęły też tekstylia dekoracyjne oraz dodatki inspirowane stylem boho i skandynawskim.

Do kiedy potrwa promocja?

Trzeba się spieszyć, ponieważ „Dni Wiosny” potrwają tylko kilka dni.

– Promocja trwa od 13.05 do 19.05.2026 w sklepach stacjonarnych oraz online – informuje sieć JYSK.

W praktyce oznacza to, że najbardziej przecenione i najpopularniejsze modele – szczególnie mebli ogrodowych – mogą wyprzedać się jeszcze przed zakończeniem akcji.

