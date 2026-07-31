Tanie mieszkania od wojska. Niektóre lokale kosztują mniej niż 90 tys. zł

Rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że coraz więcej osób szuka tańszych sposobów na zakup własnego lokum. Jedną z możliwości są przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego. W aktualnej ofercie znajdują się mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, a ceny wywoławcze najtańszych lokali zaczynają się od 88 tys. zł.

Najdroższe mieszkania są w Warszawie

Najwyższe ceny wywoławcze dotyczą lokali położonych w stolicy. W Warszawie mieszkania oferowane przez AMW kosztują od około 14 tys. do nawet 20 tys. zł za metr kwadratowy. Przykładowo lokal o powierzchni 18 mkw. na Woli wystawiono za 300 tys. zł, natomiast mieszkanie o powierzchni 43 mkw. na Białołęce ma cenę wywoławczą 600 tys. zł. Oba wymagają remontu.

Niższe ceny można znaleźć w innych miastach. We Wrocławiu stawki wynoszą około 7 tys. zł za metr kwadratowy, w Poznaniu około 11,5 tys. zł, a w Szczecinie od 5,5 do 6 tys. zł za metr.

Najtańsze lokale kosztują od 88 tys. zł

Najbardziej atrakcyjne cenowo oferty pochodzą z mniejszych miejscowości. Jednym z przykładów jest mieszkanie w Mirosławcu Górnym na Pomorzu Zachodnim. Lokal o powierzchni blisko 49 mkw. wystawiono z ceną wywoławczą 88 tys. zł, co oznacza koszt poniżej 2 tys. zł za metr kwadratowy.

Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i oddzielnej toalety. Do lokalu przynależy również piwnica. Niska cena wynika przede wszystkim z lokalizacji oraz konieczności przeprowadzenia remontu.

Jak wygląda zakup mieszkania od AMW?

Sprzedaż mieszkań odbywa się w formie przetargów. Cena widoczna w ogłoszeniu jest ceną wywoławczą, natomiast ostateczna kwota zależy od przebiegu licytacji i liczby uczestników.

Aby wziąć udział w przetargu, trzeba wpłacić wadium wynoszące zazwyczaj od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej. W przypadku wygranej kwota zostaje zaliczona na poczet zakupu. Jeśli zwycięzca zrezygnuje z podpisania umowy, wpłacone wadium przepada.

Przed zakupem warto sprawdzić stan lokalu

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że atrakcyjna cena nie zawsze oznacza korzystny zakup. Przed przystąpieniem do licytacji warto zapoznać się ze stanem technicznym mieszkania, dokumentacją oraz księgą wieczystą. Należy również uwzględnić koszty ewentualnego remontu. Agencja Mienia Wojskowego udostępnia zdjęcia nieruchomości i umożliwia ich wcześniejsze oględziny, co pozwala lepiej ocenić ofertę przed udziałem w przetargu.

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