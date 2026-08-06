MOPS może wypłacić pieniądze także po przekroczeniu limitu. Kluczowy jest jeden warunek

Pomoc społeczna najczęściej kojarzy się ze wsparciem dla osób spełniających kryteria dochodowe. Obowiązujące przepisy przewidują jednak wyjątek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MOPS może przyznać specjalny zasiłek celowy również osobom i rodzinom, których dochody przekraczają ustawowe limity.

Kiedy przysługuje zasiłek?

Zwykły zasiłek celowy jest przeznaczony dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują środków na konkretny, niezbędny cel. W 2026 roku obowiązują kryteria dochodowe wynoszące 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Po przekroczeniu tych progów możliwe jest jednak ubieganie się o specjalny zasiłek celowy.

Świadczenie może zostać przyznane przede wszystkim w nagłych i trudnych do przewidzenia sytuacjach, takich jak pożar, powódź, wichura, ciężka choroba czy inne zdarzenia, które uniemożliwiają samodzielne pokrycie podstawowych wydatków. Pomoc może zostać przeznaczona m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnego wyposażenia mieszkania, pokrycie kosztów po zalaniu lub pożarze, a także innych pilnych wydatków związanych z trudną sytuacją życiową.

Ile wynosi specjalny zasiłek celowy?

Przepisy nie określają jednej stałej kwoty świadczenia. Ośrodek pomocy społecznej każdorazowo ocenia sytuację osoby lub rodziny, uwzględniając wysokość dochodów, rodzaj potrzeb oraz możliwość pokrycia wydatków z innych źródeł. Jednocześnie wartość specjalnego zasiłku nie może przekroczyć obowiązującego kryterium dochodowego. Oznacza to maksymalnie 1010 zł dla osoby samotnej oraz 823 zł na każdą osobę w rodzinie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście, pocztą lub – jeśli dana gmina udostępnia taką możliwość – elektronicznie. Do dokumentów warto dołączyć potwierdzenie dochodów oraz dokumenty uzasadniające potrzebę przyznania pomocy, np. rachunki za leki czy faktury za opał. W niektórych przypadkach wymagane może być także zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Zasiłek ma charakter jednorazowy, jednak w szczególnych sytuacjach możliwe jest ponowne ubieganie się o wsparcie.

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