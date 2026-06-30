Pilny komunikat ZUS ws. 800 plus. „Ostatni dzwonek”

– To już ostatni dzwonek. Do jutra złóż wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2026/2027, żeby dostać 800+ też za czerwiec – apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w wydanym w poniedziałek komunikacie.

800 plus. Kiedy pieniądze przepadną?

Jeśli rodzice lub opiekunowie nie złożą wniosku o 800 plus do 30 czerwca, czyli do dziś, wówczas nie otrzymają pieniędzy za czerwiec. – Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli formularz trafi do ZUS-u w lipcu, prawo do 800 plus będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka – tłumaczy ZUS.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego (rozpoczął się wraz z początkiem czerwca) można składać od lutego. Osoby, które złożyły dokumenty do końca kwietnia zachowały ciągłość w wypłacie świadczenia.

Z ostatnich danych przedstawionych przez ZUS wynika, że dotychczas wpłynęło 4,2 mln wniosków obejmujących 6,2 mln dzieci. Tymczasem jak podało „Wprost” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem: aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Nowy okres świadczeniowy 800 plus potrwa do 31 maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

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