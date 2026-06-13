800 plus tylko na 10 lat? Nowa propozycja na stole

W tym roku mija 10. rocznica wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus”. W ciągu tej dekady wprowadzono w nim dwie istotne zmiany. W 2019 roku świadczenie rozszerzono na pierwsze dziecko, a pięć lat później podniesiono z 500 do 800 zł. Pojawiają się głosy dotyczące konieczności kolejnych zmian w tym dość radykalnych, takich jak zniesienie 800 plus.

Propozycja zniesienia 800 plus. Co w zamian?

Do Sejmu trafił projekt, który zakłada podniesienie kwoty wolnej w PIT do 60 tys. zł, w zamian jednak za likwidację 800 plus. Inna propozycja zakłada zniesienie tego świadczenia, jak również 13. i 14. emerytury wraz z likwidacją podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor petycji w tej sprawie wskazuje, że wpływy z podatku PIT wyniosły w 2024 roku ok. 97,6 mld zł, a łączny koszt 800 plus to ok. 70 mld zł. Jeśli doliczyć do tego koszty 13. i 14. emerytury, to mamy niemal 100 mld zł. – Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia – podkreśla autor petycji, dodając, że samo 800 plus nie spełniło swojego celu demograficznego.

Twórca petycji przekonuje również, że zniesienie podatku dochodowego oznacza większe dochody netto dla wszystkich obywateli osiągających przychody podlegające podatkowi PIT, uproszczenie systemu podatkowego (brak rocznych rozliczeń PIT, ulg i skomplikowanych formularzy), jak również zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych.

Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła pomysł podkreślając znaczenie podatku PIT jako kluczowego źródła dochodów publicznych. Jego likwidacja miałaby poważne skutki dla finansów zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W opinii wydanej przez Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji zwrócono uwagę, że autor petycji uwzględnił jedynie dochody budżetu państwa. Likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych skutkowałaby nie tylko znacznym zmniejszeniem wpływów państwowych, lecz również istotnym uszczupleniem dochodów samorządów, przede wszystkim gmin i miast na prawach powiatu.

Jeśli chodzi o samo 800 plus, to przedstawiciele rządu zapewniają, że nie są planowane żadne zmiany w zakresie przyznawania tego świadczenia.

Wraz z początkiem tego miesiąca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o dodatek. Jeśli nie zrobią tego do końca czerwca, wówczas pieniądze będą przysługiwały dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za czerwiec.

Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory wpłynęło ponad 4 mln wniosków na blisko 6 mln dzieci. Świadczenie pobiera ok. 6,7 mln osób.

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