InPost wykłada miliony euro. Ten ruch ma zatrzymać kluczowych pracowników

InPost uruchamia program wykupu akcji o wartości do 9,69 mln euro. Spółka poinformowała, że celem tego ruchu jest realizacja zobowiązań wynikających z długoterminowych i krótkoterminowych programów motywacyjnych dla pracowników. To oznacza, że buyback ma stać się elementem systemu wynagrodzeń i narzędziem wspierającym utrzymanie kadr.

W ramach programu InPost może nabyć do 625 tys. akcji po cenie rynkowej. Łączna wartość wykupu nie może przekroczyć 9,69 mln euro. Spółka zaznaczyła, że program ma zostać zakończony 10 kwietnia 2026 roku albo wcześniej, jeśli maksymalna liczba akcji zostanie osiągnięta przed tym terminem.

Wykup akcji InPost jako element motywacji pracowników

Zarząd spółki wskazał, że program został uruchomiony w celu obsługi zobowiązań związanych z systemem bonusów dla pracowników. Chodzi zarówno o programy długoterminowe, jak i krótkoterminowe. Tym samym buyback ma bezpośrednio wspierać politykę wynagradzania i retencji w firmie.

Harmonogram wykupu ma zależeć od sytuacji rynkowej. Oznacza to, że realizacja programu będzie uzależniona od bieżących warunków na rynku. Spółka zastrzegła też możliwość wcześniejszego zakończenia całego procesu, jeśli szybciej osiągnie zakładany limit nabywanych akcji.

Wykup akcji InPost to kolejny taki ruch spółki

To nie pierwszy program tego typu realizowany przez InPost. Jak przypomniano, podobny mechanizm działał już w ubiegłym roku. Wtedy również miał wspierać system motywacyjny i pomagać w zatrzymywaniu kluczowych pracowników w branży logistycznej.

W ocenie spółki buyback pełni podwójną funkcję. Z jednej strony umożliwia finansowanie bonusów dla pracowników, a z drugiej jest sygnałem dla rynku o stabilnej sytuacji finansowej oraz zdolności firmy do finansowania takich działań. W ten sposób InPost łączy politykę kadrową z komunikatem skierowanym do inwestorów.

Wykup akcji InPost wpisuje się w strategię wzrostu

Spółka podkreśla, że notuje dobre wyniki finansowe i rozwija sieć automatów paczkowych w Polsce oraz innych krajach Europy. Decyzja o uruchomieniu programu wykupu akcji ma wpisywać się w strategię wzrostu i budowania przewagi konkurencyjnej, także przez utrzymanie kluczowych kompetencji w organizacji.

Na koniec czwartego kwartału 2025 roku Grupa InPost dysponowała 94,5 tys. punktów out-of-home, w tym ponad 61 tys. urządzeń Paczkomat i przeszło 33 tys. punktów PUDO w dziewięciu krajach. W 2025 roku firma obsłużyła blisko 1,4 mld przesyłek, notując wzrost o 25 proc. rok do roku, a także współpracowała z około 100 tys. e-sprzedawców.

Czytaj też:

Brzoska wejdzie do polityki? Założyciel InPostu zabrał głos ws. medialnych spekulacji

InPost idzie na podbój Wielkiej Brytanii. „To największy rynek e-commerce w Europie”