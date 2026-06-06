Zmiany na stacjach tuż po długim weekendzie. Wiemy, co czeka kierowców

Eksperci e-petrol.pl wskazują, że na krajowym rynku hurtowym paliw początek czerwca przyniósł wyraźną przecenę wszystkich głównych produktów rafineryjnych. W porównaniu z końcówką maja spadły ceny benzyn, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego. Tuż przed długim weekendem metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztował 5734,00 zł, a benzyna 95 – 5202,80 zł, podczas gdy olej napędowy – 5628,00 zł, a lekki olej opałowy – 4678,80 zł.

– Oznacza to tygodniowy spadek odpowiednio o 322 zł, 342,80 zł, 160 zł i 180,40 zł na metrze sześciennym. W ujęciu procentowym najbardziej potaniała popularna "95" o 6,18 proc., podczas gdy dla diesla zmiana na minus wyniosła 2,76 proc. – wyliczają analitycy.

Na stacjach najtaniej od wprowadzenia CPN

Eksperci zwracają uwagę na relację między benzyną „95" a olejem napędowym. Różnica cenowa wyniosła w połowie tygodnia 425,20 zł/m sześc., co oznacza, że po krótkim zbliżeniu się cen, diesel znów stał się dużo droższy od benzyny 95, co widać także coraz wyraźniej na pylonach stacji paliw.

Podsumowując sytuację na hurtowym rynku paliw, analitycy podkreślają, że wszedł on obecnie w fazę wyczekiwania na rozwój sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim w kontekście oddalających się szans na zawarcie porozumienia na Bliskim Wschodzie. To właśnie ten czynnik w najbliższych dniach może w największym stopniu wpływać na kierunek zmian notowań ropy i paliw gotowych, a tym samym również na krajowe ceny w rafineriach. Na razie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla hurtu są korekty wzrostowe.

Eksperci podkreślają, że dzięki spadkom na hurtowym rynku, kierowcy mogli w tym tygodniu tankować benzynę "95" i olej napędowy najtaniej od początku funkcjonowania pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN).

W połowie tygodnia 98-oktanowa benzyna kosztowała na stacjach 6,53 zł, co oznacza, że w ciągu tygodnia potaniała o 42 grosze. Cena benzyny "95" spadła o 47 groszy do poziomu 5,94 zł/l. O 46 groszy zmniejszyła się cena oleju napędowego, który kosztował przed długim weekendem przeciętnie 6,25 zł/l. Z kolei autogaz potaniał o 5 groszy do poziomu 3,57 zł.

Ustalone na obecny weekend maksymalne ceny paliw wyniosły:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,63 zł za litr,

olej napędowy: 6,48 zł za litr.

Jakie ceny paliw po długim weekendzie?

Co czeka tankujących po długim weekendzie? Eksperci nie kryją, że wzrost napięć na Bliskim Wschodzie i rosnące notowania ropy zwiększają ryzyko odwrócenia dotychczasowego trendu, a to może budzić obawy o powrót podwyżek cen paliw na stacjach.

Na okres 8-14 czerwca – przy założeniu, że na Bliskim Wschodzie sytuacja nie przyniesie jednoznacznego rozwiązania – analitycy przewidują, że przedział cenowy dla benzyny „98" wyniesie 6,53–6,67 zł/l, dla benzyny „95" 5,93–6,07 zł/l, dla oleju napędowego 6,42–6,54 zł/l, a dla autogazu 3,49–3,58 zł/l.

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