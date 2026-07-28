UE uderza w Rosję nowymi sankcjami. Na celowniku drony i „flota cieni”

Unia Europejska zatwierdziła nowy, 21. pakiet sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje obejmują 56 podmiotów i osób związanych z rosyjskim sektorem wojskowo-przemysłowym. Na liście znalazły się między innymi producenci dronów dalekiego zasięgu oraz podmioty powiązane z systemami łączności satelitarnej.

Nowe przepisy mają również umożliwić konfiskowanie i sprzedaż ładunków przewożonych przez rosyjską tak zwaną flotę cieni.

Na celowniku producenci dronów

Według przedstawionych informacji Bruksela rozszerzyła sankcje nie tylko na pojedyncze firmy, ale także na całe łańcuchy produkcji rosyjskich dronów Harpia oraz systemu Rasswiet.

Pakiet ma utrudnić funkcjonowanie rosyjskiego przemysłu wojskowego poprzez objęcie restrykcjami kolejnych podmiotów uczestniczących w produkcji i zapleczu technologicznym.

Unia Europejska chce zwiększyć presję na Rosję

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że Rosja zgodzi się na negocjacje dotyczące zakończenia wojny i zaprzestania zabijania cywilów wyłącznie pod wpływem rosnącej presji.

Jak zaznaczyła, nowy pakiet sankcji ma właśnie zwiększyć tę presję poprzez rozszerzenie ograniczeń wobec rosyjskiego sektora wojskowo-przemysłowego.

Sankcje obejmują 56 podmiotów

Najnowsze restrykcje dotyczą łącznie 56 osób i podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Oprócz producentów dronów obejmują również podmioty powiązane z sieciami łączności satelitarnej.

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