Ceny paliw mogą znów wzrosnąć. Rynek obawia się kolejnej eskalacji

Zaostrzenie konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wywołało kolejną falę wzrostów na rynku surowców. Cena ropy Brent przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od ponad miesiąca. Inwestorzy reagują na rosnące ryzyko ograniczenia dostaw i utrudnienia w transporcie morskim.

Do działań zbrojnych aktywnie włączyli się jemeńscy Huti. Zaatakowali oni tankowce zmierzające w stronę cieśniny Bab al-Mandab, co zmusiło część armatorów do zmiany tras. Dłuższe rejsy oznaczają wyższe koszty transportu, które szybko przełożyły się na notowania ropy.

Rynek obawia się ataków na infrastrukturę energetyczną

Dodatkowym źródłem niepokoju są możliwe uderzenia w saudyjską infrastrukturę energetyczną. Taki scenariusz mógłby jeszcze bardziej ograniczyć dostępność surowca i wywołać kolejną falę podwyżek cen ropy oraz paliw.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek energii. Każde zakłócenie żeglugi lub produkcji w regionie może prowadzić do wzrostu kosztów transportu i pogorszenia perspektyw podaży.

UE uzgodniła kolejne sankcje wobec Rosji

Równolegle ambasadorowie państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje mają objąć rosyjski sektor finansowy, kryptowaluty, przemysł zbrojeniowy oraz tak zwaną flotę cieni wykorzystywaną do eksportu ropy.

Utrzymany ma zostać również limit cenowy na rosyjską ropę. Jego celem jest ograniczenie wpływów Kremla ze sprzedaży surowców. Nowy pakiet sankcji ma w większym stopniu uderzyć w mechanizmy umożliwiające Rosji obchodzenie dotychczasowych ograniczeń.

Firmy taksówkarskie znikają z rynku

Zmiany zachodzą także na polskim rynku przewozów. Według danych Dun & Bradstreet w pierwszej połowie roku z rynku zniknęło blisko 650 firm taksówkarskich. Tradycyjny model działalności coraz częściej przegrywa z platformami takimi jak Uber, Bolt i FreeNow.

Jednocześnie rośnie znaczenie firm flotowych działających w modelu gig economy. Zatrudniają one kierowców i obsługują przejazdy realizowane za pośrednictwem aplikacji. Eksperci przewidują, że konsolidacja rynku będzie postępować także w kolejnych latach.

Wielka Brytania zapowiada obniżki podatków

Nowy brytyjski rząd zapowiedział natomiast działania mające pobudzić lokalną przedsiębiorczość. Po ogłoszeniu likwidacji VAT na energię elektryczną dla gospodarstw domowych planowana jest 20-procentowa obniżka podatków dla pubów, klubów i lokali oferujących muzykę na żywo.

Zmiany mają wesprzeć branżę, która od kilku lat mierzy się z rosnącymi kosztami działalności. Rząd liczy, że niższe obciążenia pomogą firmom poprawić kondycję finansową i utrzymać miejsca pracy.

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