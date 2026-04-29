Ropa może zdrożeć jeszcze bardziej. ZEA wychodzą z OPEC

Decyzja, że Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC, wywołała ogromne poruszenie na globalnym rynku surowców. To pierwszy taki przypadek od lat, który może realnie osłabić zdolność kartelu do kontrolowania cen ropy naftowej.

ZEA opuszczają OPEC. Dlaczego teraz?

Według informacji przekazanych przez władze ZEA, decyzja o wyjściu z organizacji obowiązuje od 1 maja 2026 roku i obejmuje także rezygnację z udziału w rozszerzonej formule OPEC+. Tło tej decyzji jest bezpośrednio związane z napiętą sytuacją wokół Cieśnina Ormuz oraz konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Eksperci wskazują, że to także moment strategiczny. ZEA chcą uwolnić się od limitów produkcyjnych narzucanych przez kartel i zwiększyć własne wydobycie. Obecne możliwości kraju sięgają niemal 4,85 mln baryłek dziennie, a celem jest osiągnięcie poziomu 5 mln baryłek do 2027 roku.

ZEA opuszczają OPEC. Walka o rynek ropy

Decyzja oznacza zmianę priorytetów – zamiast wspólnej polityki ograniczania podaży, ZEA stawiają na zwiększenie udziału w globalnym rynku. To może być sygnał dla innych producentów, że dyscyplina kartelu przestaje być opłacalna.

Analitycy podkreślają, że jeśli kolejne kraje pójdą tym śladem, zdolność OPEC do stabilizowania rynku zostanie poważnie osłabiona. Dotychczas to właśnie kontrola wydobycia była głównym narzędziem wpływu na ceny ropy.

Co dalej z ceną ropy?

Na razie ceny surowca pozostają wysokie. Ropa Brent przekracza 104 dolary za baryłkę, a WTI zbliża się do 100 dol. To znacznie więcej niż rok wcześniej, gdy ceny oscylowały wokół 60 dolarów.

Eksperci wskazują jednak, że w krótkim okresie rynek może wchłonąć dodatkową podaż z ZEA. Kluczowe znaczenie nadal ma sytuacja geopolityczna oraz bezpieczeństwo transportu surowca przez region Zatoki Perskiej.

ZEA opuszczają OPEC. Długoterminowe skutki

W dłuższej perspektywie decyzja może oznaczać trwałą zmianę układu sił na rynku ropy. Osłabienie OPEC to potencjalnie większa zmienność cen i mniejsza przewidywalność dla gospodarek uzależnionych od surowców energetycznych.

Dodatkowo popyt na ropę może utrzymywać się na wysokim poziomie, m.in. ze względu na odbudowę zapasów oraz uzupełnianie rezerw strategicznych. W połączeniu z ograniczeniami infrastrukturalnymi w regionie może to utrzymać ceny na podwyższonym poziomie jeszcze przez dłuższy czas.

