Inflacja w Polsce w dół. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w maju. Wyniosła ona 3,1 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.

- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły o 3,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 103,1) – czytamy w komunikacie GUS.

Tym samym GUS potwierdził wstępny szacunek dotyczący inflacji konsumenckiej w maju, który został przedstawiony przed dwoma tygodniami. Wstępne dane były pozytywną niespodzianką, gdyż ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 3,7 proc. rok do roku.

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