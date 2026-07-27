Pilny komunikat dla użytkowników mObywatela. Chodzi o mDowód i legitymacje

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnym terminie dla osób korzystających z aplikacji mObywatel. Do 5 sierpnia użytkownicy powinni zalogować się do systemu, aby automatycznie przedłużyć ważność cyfrowych dokumentów.

Apel dotyczy blisko 12 mln osób korzystających z aplikacji. Chodzi między innymi o mDowód, dokument ochrony czasowej, legitymację szkolną oraz legitymację studencką.

Wystarczy jedno logowanie

Resort wyjaśnia, że proces aktualizacji certyfikatów odbywa się automatycznie. Użytkownik nie musi wykonywać dodatkowych czynności – wystarczy uruchomić aplikację i zalogować się do swojego konta.

Cykliczna aktualizacja certyfikatów ma zapewniać ciągłość działania dokumentów elektronicznych oraz utrzymywać odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Brak logowania oznacza wygaśnięcie dokumentów

Osoby, które nie zalogują się do aplikacji przed 5 sierpnia, muszą liczyć się z wygaśnięciem ważności swoich dokumentów cyfrowych.

W takiej sytuacji konieczne będzie ich ponowne przywrócenie. Oznacza to dodatkowe formalności, których można uniknąć dzięki wcześniejszemu zalogowaniu do aplikacji.

Jak odzyskać ważność dokumentów?

W przypadku mDowodu oraz dokumentu ochrony czasowej użytkownik będzie musiał ponownie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Inaczej wygląda procedura dotycząca legitymacji. Legitymację szkolną można odnowić wyłącznie ręcznie, wykorzystując nowy kod QR wygenerowany w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Z kolei studenci będą musieli pobrać nowy kod QR w dziekanacie, aby ponownie aktywować legitymację studencką.

Z aplikacji korzysta już blisko 12 mln osób

mObywatel jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych aplikacji administracji publicznej w Polsce. Korzysta z niej blisko 12 mln użytkowników.

Poza mDowodem dostępnych jest w niej wiele innych dokumentów, między innymi prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty oraz legitymacja osoby z niepełnosprawnością. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, aby nie odkładać logowania na ostatnią chwilę i wykonać tę prostą czynność jeszcze przed 5 sierpnia.

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