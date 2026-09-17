Aldi rozdaje kawę. Akcja 1+1 potrwa tylko kilka dni

Kawosze mają jeszcze tylko kilka dni, żeby skorzystać z aktualnych promocji w Aldi. Część obniżek obowiązuje od poniedziałku, ale od czwartku 17 września pojawiają się kolejne oferty.

Na klientów czekają m.in. Jacobs Krönung, MK Cafe, Barissimo i Dallmayr, a w sobotę dołączy do nich Nescafé Classic. Warto jednak pilnować terminów oraz limitów przypisanych do poszczególnych produktów.

Markowe kawy w niższych cenach

Do soboty 19 września Aldi obniża ceny kilku popularnych kaw. W przypadku tych produktów rabat jest naliczany dopiero po zakupie dwóch opakowań. Nie jest potrzebna karta lojalnościowa ani aplikacja – wystarczy spełnić warunek określony przy danej ofercie.

Najważniejsze promocje obejmują:

Jacobs Krönung rozpuszczalna 200 g – 26,99 zł za sztukę zamiast 41,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Oznacza to 25 proc. obniżki. Limit wynosi 2 sztuki na klienta.

MK Cafe Premium kawa ziarnista 1 kg – 59,99 zł zamiast 83,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Dostępna jest również MK Cafe Crema 1 kg w tej samej cenie i na takich samych zasadach. Limit to 4 sztuki na klienta.

MK Cafe Premium kawa mielona 500 g – 26,99 zł zamiast 37,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Limit wynosi 4 sztuki.

Barissimo Mild kawa mielona – 19,99 zł za opakowanie zamiast 34,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Promocja oznacza 42 proc. obniżki, a limit wynosi 6 opakowań na klienta.

Aldi uruchamia 1+1 gratis

Czwartek 17 września przynosi kolejną promocję na kawę. W ramach akcji „Gratis Paki” Aldi obejmuje ofertą 1+1 gratis dwie kawy ziarniste Dallmayr Cafe Crema. Chodzi o warianty Dolce i Forte, oba w kilogramowych opakowaniach.

Za dwie paczki trzeba zapłacić 79,99 zł, czyli tyle, ile normalnie kosztuje jedno opakowanie. W praktyce oznacza to około 40 zł za kilogram kawy. Promocja jest jednak bardzo krótka – potrwa tylko od czwartku do soboty, 19 września. Tutaj również obowiązuje limit 2 sztuk na klienta.

Nescafé Classic tylko w sobotę

Najkrócej potrwa promocja na Nescafé Classic. Aldi przygotował ją wyłącznie na sobotę 19 września. Rozpuszczalna kawa w słoiku o pojemności 200 g będzie dostępna w akcji 1+1 gratis.

Jedno opakowanie kosztuje 36,99 zł, a przy zakupie dwóch klient zapłaci tylko za jedno. Limit wynosi 2 sztuki na klienta. Warto więc pamiętać, że ta promocja jest dostępna zaledwie przez jeden dzień.

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