Kierowcy odczują zmiany w CPN? Tyle zapłacą we wtorek

Od poniedziałku 30 marca Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia określające maksymalne ceny paliw na stacjach.

Z najnowszego komunikatu, opublikowanego przed południem w Monitorze Polskim dowiadujemy się, ile tankujący zapłacą we wtorek 16 czerwca.

Ceny paliw 16 czerwca. Będą obniżki

W dniu 16 czerwca stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 5,97 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,52 zł za litr,

olej napędowy: 6,37 zł za litr.

Przypomnijmy, że obowiązujące dziś (15 czerwca) maksymalne ceny paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,04 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,58 zł za litr,

olej napędowy: 6,40 zł za litr.

Przypomnijmy, że rząd przyjął pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) 26 marca. Dzień później został on zaakceptowany przez parlamentarzystów, a następnie podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pakiet zakładał m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Na przestrzeni minionych dwóch miesięcy pakiet był kilkukrotnie przedłużany, ostatnio do 15 czerwca. Pod koniec poprzedniego tygodnia zapadła decyzja o wydłużeniu niższej stawki VAT na paliwa do końca czerwca. Źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów poinformowało PAP, że nie będzie natomiast przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Od 16 do 30 czerwca nadal będą obowiązywały wyznaczane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne na stacjach.

Przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

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