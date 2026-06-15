Ostatni dzień CPN w takiej postaci. Od jutra zmiany dla kierowców

Pod koniec marca rząd przyjął pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Jego głównym założeniem była m.in. obniżka stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., a także redukcja akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla) i wprowadzenie maksymalnych cen paliw na stacjach. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy pakiet był kilkukrotnie przedłużany. Na początku czerwca rząd podjął kolejną taką decyzję, przedłużając CPN do 15 czerwca, czyli do dzisiaj.

Koniec CPN coraz bliżej

Co dalej z pakietem? Rządzący zdecydowali o jego stopniowym wygaszaniu. Od 16 czerwca obowiązywać ma wyższa akcyza, natomiast natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach mają obowiązywać jeszcze dwa tygodnie, czyli do końca czerwca. – Myśmy zakładali, i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. (...) Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem – mówił premier Donald Tusk w sobotę.

Tymczasem w nocy z niedzieli na poniedziałek przedstawiciele USA oraz Iranu przekazały, że porozumienie dotyczące zakończenia prowadzonych działań wojennych zostało osiągnięte. 60-dniowe memorandum w tej sprawie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Genewie. Wtedy też ma zostać otwarta cieśnina Ormuz.

– Umowa z Islamską Republiką Iranu została teraz sfinalizowana. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezcłowego otwarcia cieśniny Ormuz, a jednocześnie (...) do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych – przekazał w Truth Social prezydent USA Donald Trump. – Statki Świata, uruchomić silniki. Niech płynie ropa! – dodał.

Jak pokazuje najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że aż 78 proc. Polaków chce przedłużenia CPN do końca roku, podczas gdy zaledwie 7 proc. jest przeciwnego zdania, a 15 proc. nie ma opinii w tej sprawie. Podobne wyniki przyniósł przeprowadzony przed miesiącem sondaż SW Research dla “Wprost”. Przedłużenia pakietu do końca 2026 roku chciało 69,2 proc. respondentów, a co dziesiąty badany wyraził odmienną opinię. Blisko co piąty ankietowany nie potrafił sprecyzować swojego zdania w tej kwestii.

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